Dětské nevěsty v USA: i desetileté dívky lze nyní provdat se souhlasem rodičů

"Jako nezletilá nemůžete požádat o rozvod. Nemůžete utéct, protože vás manžel nahlásí jako nezvěstnou a policie vás přivede zpátky. Azylové domy přijímají ženy až od osmnácti. Nemáte žádná práva," popisuje situaci dětských nevěst Sonora Fairbanks, která prošla stejným peklem. Mladá léta jí už nikdo nevrátí.

Sonora pochází z přísně evangelické americké rodiny. Když jí bylo 16 let, rodiče ji provdali za muže o deset let staršího, než byla sama. "Bylo mi to prezentováno jako jediná volba. Nekřičela jsem, nekopala jsem okolo sebe nohama, moje mlčení bylo považováno za souhlas. Kdyby se mě ale zeptali, co jsem opravdu chtěla… Chtěla jsem studovat. Chtěla jsem si najít práci. Scházet se s přáteli," vypráví Sonora, které je dnes 40 let a je rozvedená.

K její nezávislosti ale vedla dlouhá cesta. V manželství se cítila naprosto bezmocná a nesvéprávná. Postupně odrodila osm dětí a bez manžela by je neuživila. Zůstala na něm závislou i v dospělosti.

Podobných případů najdeme v USA nikoli desítky nebo stovky, ale stovky tisíc. Podle statistiky Frontline žilo mezi lety 2000 a 2015 v manželství 200 tisíc amerických dětí mladších 18 let, většinu tvořily dívky. Přes 80 procent z nich se přitom provdalo za dospělého muže. Třem nevěstám ze státu Tennessee bylo teprve 10 let. (Zdroj: www.cbsnews.com)

Dětské nevěsty se často stávají obětí domácího násilí.Zdroj: Shutterstock.com

Pouze čtyři americké státy - Minnesota, Pennsylvánie, Delaware a New Jersey - sňatky nezletilých bezvýhradně zakazují. Jinde se povolují výjimky, pokud se svatbou souhlasí rodiče. A právě tento bod otevírá prostor pro fenomén, který Sonora Fairbanks nazývá legálním znásilněním. "Styk třicetiletého muže s třináctiletou dívkou by byl za normálních okolností odsouzen jako pohlavní zneužívání. Ale pokud jsou oba aktéři manželé, je to podle zákona v pořádku," nechápe paradox Sonora.

Jaký je profil rodiče, který odevzdá nezletilou dceru do rukou staršího dominantního manžela? Nejčastěji pochází z chudších venkovských oblastí jižních států, kde se drží náboženský konzervatismus. Většinou jde o fanatické protestanty, ortodoxní Židy, muslimy, mormony či sikhy, jejichž komunity preferují provdat dcery co nejdříve, než se dostanou "na scestí". Pokud mladá dívka nechtěně otěhotní, třeba i v důsledku znásilnění, rodiče ji za otce dítěte rychle provdají, aby zachránili "čest rodiny". Co na tom, že se manželem stane sám násilník, který vlastně patří do vězení…

Existují ale i případy, kdy rodiče dceru vyloženě prodají, aby měli na drogy. Jindy se jí prostě zbaví, protože ji už nechtějí živit.

Dawn Tyree přišla ve 13 letech do jiného stavu s rodinným přítelem, kterému v té době bylo 32 let. Rodiče ji donutili se za něho provdat. V patnácti porodila druhé dítě. "Cítila jsem se jako nechtěné dítě. Předávali si mě z domu do domu a jakmile to bylo možné, provdali mě a sbohem," uvedla trpce Dawn, která společně se Sonorou lobuje za změnu zákonů v Kalifornii. Zatím dosáhly jen polovičatého vítězství - soudy zde mají od roku 2017 povinnost na svatby nezletilých přísněji dohlížet. Nikdo už ale neřeší, kde mladistvá manželka může najít zastání, když ji starší manžel začne bít a zneužívat. (Zdroj: www.reuters.com)