Tomáš Holý si na věčnost odnesl tajemství: Monika Kvasničková žije díky němu

Příští rok v březnu to bude už 30 let, co mladý herec Tomáš Holý známý především z dětských rolí přišel o život při vážné autonehodě. Jeho smrt zasáhla režiséry i herecké kolegy, se kterými kdysi spolupracoval. Teprve na jeho pohřbu vyšlo najevo tajemství, jež dlouhá léta střežil před světem: jako dvanáctiletý chlapec zachránil život Monice Kvasničkové.

Tomáš poznal o rok mladší Moniku při natáčení rodinné komedie Prázdniny pro psa. Filmování příběhu o skupince nezbedných dětí málem skončilo tragédií, když si Monika bez vědomí režisérky Jaroslavy Vošmikové vyšla k jezu a uklouzla jí noha. "Zahučela jsem pod vodu a čas se zpomalil. Pomalu jsem se smiřovala se smrtí, když vtom najednou po mně sáhla něčí ruka a vytáhla mě ven," vyprávěla herečka po letech. Jejím zachráncem byl Tomáš Holý, kterému v té době bylo pouhých 12 let.



O svém hrdinském činu ale nikdy nepromluvil, protože se bál, že by z toho Monika mohla mít průšvih. Režisérka by určitě nebyla dvakrát nadšená, kdyby slyšela, že se děti v pauzách mezi natáčením potulují okolo řeky a jedno z nich se málem utopilo. Své mokré oblečení proto Tomáš raději vysvětlil tím, že skočil do vody pro psa.

Pravda vyšla na světlo až deset let po natáčení, kdy Tomáš Holý tragicky zahynul. Monika vzpomínku odvyprávěla se slzami v očích na jeho zádušní mši a přiznala, že mu celý život vděčila za svou záchranu.

Předčasně se odebral na věčnost také Tomášův filmový otec Jiří Hrzán, který krátce po skončení natáčení Prázdnin pro psa spadl z fasády budovy, po níž v noci šplhal za ženou svého srdce. Bylo mu 41 let.

Sama Monika si v životě prošla složitými peripetiemi, její manžel skončil v indickém vězení za pašování drog, což ji srazilo na kolena a přivedlo k hledání útěchy v alkoholu a drogách. Díky silné vůli a úspěšné léčbě se však opět dala dohromady a dodnes příležitostně účinkuje před kamerou.