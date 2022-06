V naší sluneční soustavě existuje další neznámá planeta. Její chování je podivné

Exoplaneta HD 106906 b

Až do roku 2006 bylo Pluto hrdým nositelem titulu „planeta Devět". Nová pravidla uznaná na mezinárodním astronomickém kongresu v Praze ho však ze seznamu vyřadila. Od té doby se intenzivně hledá náhradník.

Již několik desetiletí se vědci snaží v naší sluneční soustavě najít další planetu, která by splňovala všechny nastolené podmínky. Tedy, že obíhá hvězdu, je kulatá, až desetkrát hmotnější než Země a má dostatečně silné gravitační pole na to, aby měla vlastní oběžnou dráhu čistou, bez asteroidů a komet.

Toto těleso bylo nazýváno jako „neznámá planeta“ nebo také „planeta X“. Po vyřazení Pluta se jí nyní říká planeta Devět. Až do roku 2013 byla hypotetická a její existence byla prokázána pouze matematickými modely. Objev exoplanety HD 106906 b však může přepsat historii.

Devátá planeta

HD 106906 b poprvé zachytily Maggelanovy dalekohledy z chilské Las Campanas Observatory. Planeta obíhá dvojhvězdu HD 106906 nacházející se v oblasti souhvězdí Jižního kříže ve vzdálenosti asi 367 světelných let od Země. Systém, jež se vytvořil teprve před 15 miliony lety, odborníci sledují již patnáct let. Pyšní se prachovým diskem, který může sloužit jako „porodnice planet". Pokud by se tato její funkce prokázala, mohla by napovědět, jak vypadala naše sluneční soustava před tím, než se zformovalo Slunce a planety.

Těleso HD 106906 b obíhá svou dvojhvězdu ve vzdálenosti 737krát větší, než je vzdálenost Země od Slunce. Má netypickou excentrickou oběžnou dráhu mimo rovinu oběhu ostatních objektů nakloněnou v úhlu mezi 36 a 44 stupni. Jeden cyklus trvá asi 15 tisíc let.

„Tato dráha vyvolává otázku, jak se planeta dostala mimo hvězdný systém. Rozesela se z vnitřní sluneční soustavy nebo se zformovala již venku?" ptá se astronom Meiji Nguyen. Odborníci předpokládají, že Devítka se původně vytvořila v blízkosti dvojhvězdy. Do daleka ji následně vymrštila jejich gravitační interakce. Tuto teorii potvrzuje skutečnost, že část hmoty je na jedné straně prachového disku HD 106906 vychýlená mimo rovinu. Symetrii mohla narušit právě letící planeta.

Planeta HD 106906 b

Svou hypotézu vědci otestovali na počítačové simulaci. Za normálních okolnosti by katapultovaná planeta plula vesmírem a na žádnou hvězdu by se nevázala. „Astrometrická data z observatoře Gaia Evropské vesmírné agentury potvrzují, že HD 106906 b se sice nachází na velmi eliptické oběžné dráze, je však stabilní. Byla tedy nutná interakce s jinou hvězdou plující kolem. Právě tento fakt je jednou z podmínek, které musí planeta Devět splňovat," uvedl Nguyen.

Odborníci navíc zjistili, že exoplaneta nemá žádný vliv na další své kolegyně. „HD 106906 b je jedinečná tím, že je špatně zarovnaná, obklopená diskem trosek, a také velmi vzdálená od ostatních těles její soustavy," vysvětluje vědec. Planeta je tak zatím jediným známým kandidátem, jehož oběžná dráha je analogická s hypotetickou Devítkou.

