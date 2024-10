Externí autor 26. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Trpíte pocity neskutečnosti, které nemizí? Pak se může jednat o syndrom depersonalizace. Podívejte se, čím se toto psychické onemocnění projevuje. Co je jeho spouštěčem?

Zážitky neskutečnosti se sebou samým nebo svým okolím asi zažívá mnoho lidí, protože podobné pocity mohou nastat, pokud jste extrémně unavení, trpíte spánkovou deprivací nebo jste se stali součástí nenadálé a psychicky náročné situace. Syndrom depersonalizace je ale charakteristický tím, že se pocit neskutečnosti stává trvalým a že ovlivňuje celý život.

„Představte si, že se na sebe díváte do zrcadla, aniž byste k odrazu cítili jakoukoli emocionální vazbu, i když logicky samozřejmě víte, že jste to vy,“ říká švédská psycholožka Anna Strid, která o tomto onemocnění napsala knihu.

Co je to depersonalizace

Tímto názvem se označují velmi nepříjemné psychické stavy odcizení či oddělení od vlastního já, duševních nebo tělesných pochodů. Lidé s depersonalizací prožívají těžko představitelné stavy cizosti, neskutečnosti či neexistence sebe samých. Jejich myšlenky, vzpomínky, pocity, pohyby či hlas se jim jeví, jako by nebyly skutečné, jako by nebyly jejich vlastní nebo jako by byly zautomatizované. Mohou mít pocit, jakoby jedna jejich část jednala a druhá to jen odtaženě pozorovala. Někdy se vylekají při pohledu do zrcadla, neboť ačkoliv vědí, že hledí na sebe, zároveň mají hrůzyplný pocit, jakoby hleděli na někoho cizího.

V Česku se toto závažné psychické onemocnění příliš neřeší, mnohdy o něm nemají ponětí ani odborníci.

Další příznaky

Kromě výše zmíněných stavů se depersonalizace ale může skrývat i za následujícími příznaky. Sem patří ztráta emocí, motivace a empatie. Člověk najednou neudrží pozornost, hůř si pamatuje věci, lidi, situace a v některých případech si je nedokáže ani vizuálně představit. Může začít trpět závratěmi a nevysvětlitelnou únavou. Dochází i k takovému bizarnímu příznaku jako je změněné vnímání času, který může postiženému utíkat nezvykle rychle, případně pomaleji.

Co je spouštěčem

Příčiny vzniku depersonalizace jsou velmi individuální. Tedy závisí na kombinaci několika různých faktorů. V každém případě je rizikovým ten člověk, který k ní má vrozené předpoklady, tedy v rodině se vyskytují duševní poruchy. Často se objevuje u uživatelů drog, především marihuany. A pozor, onemocnění může spustit i ojedinělé užití.

K rozvoji přispívá také stres, traumatické události, úzkosti. Sem patří traumata jako je napadení jakéhokoli druhu. Pozor by si měli dát i všichni ti, kteří pracují pod dlouhodobým stresem a víc hodin než je zdrávo. Potíže v dospělosti jsou rovněž často výsledkem problémů v dětství, kdy rodiče děti zanedbávají, ale také třeba psychicky ponižují. Mysl dítěte takové situace vytěsní, dospělý člověk sice tuší, že v jeho dětství bylo něco špatně, jenom nedokáže přesně rozklíčovat co.

Jak se zbavit depersonalizace

V první řadě je třeba vést vyvážený život, ve kterém nebude ideálně žádný nebo jenom minimum stresu. Důležitá je správná aktivita a dostatečný odpočinek, stejně jako zdravé stravování a udržování každodenní rutiny. Odborníci upozorňují, že není vhodné se depersonalizací do nekonečna zabývat, ale naopak se zaměřit na zcela obyčejné a normální věci. I když to nebude hned, je třeba dát tělu čas, aby se mohlo z tohoto zamotaného kruhu dostat. Rozhodně je rovněž třeba kontaktovat lékaře, protože depersonalizace jde ruku v ruce i s dalšími onemocněními jako jsou úzkosti, migrény apod.

Zdroje: www.tidningenhalsa.se, depersonalizace.info, sancedetem.cz, psycholozkazpatehopatra.cz