Na Uranu a Neptunu prší diamantový déšť. Je to nádherné nebeské divadlo

Na Uranu a Neptunu prší diamantový déšť.

Foto: buradaki/Shutterstock.com

Dvě z nejzáhadnějších planet naší Sluneční soustavy, to jsou Uran a Neptun. Hluboko v jejich útrobách by měly podle astronomů padat diamanty tak běžně, jako u nás sněží nebo prší. Nyní vědci přišli na to, jak je to možné.