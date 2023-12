Bleší trhy mají své kouzlo. Málokdo však počítá s tím, že na nich objeví vzácnost jiné než nostalgické hodnoty. Také sedmdesátiletá Britka nepředpokládala, že prsten s velkým kamenem připomínající pozornost z poutě, který kdysi koupila na burze, z ní udělá milionářku.

Nejmenovaná důchodkyně si nedokázala vzpomenout, kdy přesně šperk pořídila. Věděla jen, že za něj zaplatila pár liber. Proto ho, když v rámci vánočního úklidu vyklízela starou skříň, odložila do krabice k věcem na vyhození.

Zde si ho všimla její sousedka, jež přišla na čaj. „Je krásný, možná má nějakou hodnotu. Dej ho ocenit,” přemlouvala svou kamarádku. I přestože si sedmdesátiletá žena myslela, že to bude zbytečné, za pár dní se vydala do aukčního domu Featonby Auctioneers v North Shields. Tam prsten, společně s další bižuterií, předala Marku Laneovi, který jí slíbil, že jí za pár dní zavolá.

Milionové vybroušené sklíčko

„Její rodinné šperky nebyly vůbec vzácné. O prstenu jsem si myslel to samé. Kámen byl velký jako jednolibrová mince. Nikdy jsem podobný v ruce nedržel. Proto jsem předpokládal, že to bude jenom vybroušené sklíčko,” vzpomíná Lane. „Následující den jsem ale použil tester. To, co mi ukázal, mi vyrazilo dech.”

Přístroj naznačil, že se jedná o vysoce kvalitní diamant. Aby byla jeho pravost potvrzena, byl poslán do Londýna a později do belgických Antverp k certifikaci odborníky. Po celém procesu se zjistilo, že se jedná o 34,19 karátový kámen druhu HVS1, což je extrémně vzácné.

„Barva, čirost, velikost, to vše z briliantu vytvořilo nejdražší položku za posledních pět let, s níž jsem pracoval,” přiznává dražitel. Jeho hodnota se vyšplhala na 3 miliony liber, tedy na více než 85 milionů korun.

Prsten z blešáku

Když tuto částku žena slyšela poprvé, musela si sednout. „Málem omdlela,” říká Mark Lane. „Měla neskutečnou radost. Děkovala Bohu i své sousedce, že ho nevyhodila do koše, jak měla v plánu.”

S důchodkyní se následně domluvil, že prsten poputuje do aukce. Jakým způsobem stará dáma peníze využije, mu nechtěla přiznat. „Řekla mi ale, že bleší trhy, kde kupuje cetky, navštěvovat nepřestane,” směje se expert.

