Bývalé modelce a moderátorce Dianě Kobzanové se ve světě showbyznysu a sociálních sítích podařilo téměř nemožné – utajit nejen své třetí těhotenství, ale i samotný porod. Modelčin život však už není takový, jaký býval.

Slavné odhalení

Dianě Kobzanové se loni na jaře narodila třetí holčička. Diana, která žije v Kanadě se svým partnerem, hokejistou Michaelem Frolíkem, se v posledních letech stáhla z veřejného života, zmizela ze sociálních sítí a držela se v ústraní.

V roce 2003 se svlékla pro časopis Leo, což ji stálo korunku Miss České republiky, kterou získala první vícemiss Andrea Fišerová.

Na jaře minulého roku se ale objevily těhotenské fotografie, které vrhly světlo na Dianinu novou životní cestu. Snímky zveřejnila Dianina kamarádka Tereza Peterová, která sdílela snímky z jejich pobytu na Floridě, na nichž bylo zachyceno Dianino zářivé těhotenství.

Modelka si na nich užívala na pláži s přáteli a rodinou. Pro Dianu bylo soukromí vždy prvořadé, jak se jednou vyjádřila: „Nerada o sobě v médiích mluvím, obzvláště pokud jde o těhotenství. Není to nakažlivá nemoc, takže není potřeba to hlásit,“ uvedla modelka.

Zatímco její první dcera Ella se narodila v Kanadě během Frolíkova působení v Montrealu Canadiens, jejich druhá dcera Lily přišla na svět na Floridě. Diana při vysvětlování této volby uvedla především byrokratické překážky v Kanadě, které ji k porodu na Floridě vedly.

Slunná Florida

Přestože se Frolík v roce 2021 vrátil v rámci své kariéry do Evropy a začal hrát za liberecké Bílé Tygry na domácí půdě, Diana s jejich dětmi nadále zůstala na Floridě.

Rozhovor s Dianou Kobzanovou:

Pobyt ve Státech jí usnadňuje americký pas. Spekulace naznačují, že i Nelly, nejnovější přírůstek do rodiny Kobzanové, se také narodila na Floridě. Naznačily to právě fotografie z pláže pořízené krátce před jejím narozením.

Zájem vzbudila i Dianina milostná minulost, kdy chodila se sportovním manažerem Tomášem Peterou, který je nyní ženatý s její přítelkyní Terezou. Diana však média stejně jako modeling dnes neřeší.

Užívá si svých dcer a fungujícího manželství a život v soukromí mimo záři reflektorů si dle svých slov nemůže vynachválit. Zda pověsila kariéru modelky zcela na hřebík, tak nejspíš ukáže až čas.

Dalšího potomka Diana zatím neplánuje. A to i přes to, že ví, že by si její manžel syna přál. Ten však celou situaci bere s nadhledem, protože ví, že tohle ani jeden z nich nemůže ovlivnit.

„Nebudu tvrdit, že bych další dítě nechtěl. Dokázal bych si to představit, že bychom zapracovali na chlapečkovi, ale moje polovička se na to moc netváří a já hlavně asi kluky dělat ani neumím, takže je velká pravděpodobnost, že by to byla další holka,“ uvedl Frolík.

Zatímco si rodina Diany Kobzanové stále zvyká na život s nejnovějším členem, otázka, zda se manželé nakonec přece jen odváží zkusit na počtvrté své štěstí, je ve hvězdách. U Diany to pravděpodobně ukáže jen čas.

Takto vypadá Diana Kobzanová dnes:

close info Pinterest zoom_in Takto vypadá Diana Kobzanová dnes.

