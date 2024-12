Externí autor 7. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Diana Mórová je jednou z nejkrásnějších slovenských hereček. S věkem zraje jako víno. Zakládá si především na přirozeném vzhledu. Vyhýbá se chirurgickým zákrokům.

Slovenská hvězda je velmi populární i v českých seriálech. Například v současné době ji můžete vídat v seriálu TV Nova Jedna rodina. Mimo to ji diváci už několik let milují jako porotkyni v oblíbeném pořadu Česko Slovensko má talent.

Do povědomí veřejnosti se Diana dostala v době, kdy účinkovala v populárních televizních seriálech Štúrovci, Sborovna, O ztracené lásce nebo Panelák. Herectví není její jediná silná stránka. Je i zdatnou sportovkyní, což předvedla v televizní soutěži TV JOJ Hviezdy na ľade, kterou v roce 2006 vyhrála.

Péče na prvním místě

Diana Mórová o sebe pravidelně pečuje. Má hned několik rituálů, které stojí za jejím dokonalým vzhledem. „Tím, že jsem herečka a mám pár let navíc, musím se o sebe starat. Navíc jsem dělala vrcholový sport, tak to člověku zůstane. Chodím pravidelně na masáže, na kosmetiku a mám dobré a drahé krémy,“ přiznala otevřeně v rozhovoru pro Vlastu. „Tak, jak dávám kvalitní jídlo do sebe, chci mít i kvalitní kosmetiku. A musíte být také pozitivně naladěná,“ přiblížila svůj recept na dokonalý vzhled.

Krásná herečka zatím nevyhledala pomoc plastických chirurgů. O tomto tématu ovšem mluví zcela otevřeně. „Plastické operace po padesátce doporučím každé druhé ženě, když ten zákrok bude jemný. Já nemám žádnou plastiku, zatím. Naštěstí,“ řekla.

„Mám ráda evropskou krásu, jako jsou Francouzky. Jsou většinou přirozené, nebojí se vrásek a mám ráda takový styl krásy. Nesmíme podléhat trendům, ale abychom byly my spokojené,“ upřesnila své představy o kráse.

Stále v pohybu

Krásná Diana si udržuje i perfektní postavu. Její doporučení na krásně hubené tělo je jednoduché. „Protože se nepřejídám! Jím všechno, ale s mírou! Jím menší porce, ale častěji, takže mě nepřepadá vlčí hlad. Piju hodně vody a nemám ráda sladké. Jinak v divadle mám hodně pohybu, takže tukové polštářky se na mě prostě nelepí,“ přiznala otevřeně.

Diana Mórová je zkrátka velmi akční. Například během pandemie covidu pomáhala v nemocnici jako zdravotnice. Splnila si tak svůj dávný sen. Ještě v průběhu puberty si přála být lékařkou. Neměla ovšem dobré známky. Herectví byla až její druhá volba.

„Chodím pomáhat do nemocnice. Moje kamarádka je dětská pediatrička, a když mám volno, tak jí během týdne pomáhám. Má ambulanci, a tam chodí malé dětičky na běžné kontroly, nebo i pacienti, kteří jsou běžně nemocní. Já zakládám výsledky z krve do karty pacienta, a když přijdou dětičky na kontrolu, tak zapisuji váhu, výšku, měřím například i tlak, vše zapisuji. Pomáhám jí hlavně proto, že ona nestíhá. Strašně mě to baví. Já jsem totiž i chtěla být lékařka,“ prozradila v roce 2021 pro Blesk.

„Bylo zajímavé nakouknout do jiného oboru, člověk si uvědomí, jak je práce lékařů i sester těžká. Taky pro mě bylo zajímavé potkávat se s maminkami a malými dětmi. Sama mám už velké dítě, takže jsem měla určitý nadhled a taky zkušenosti,“ dodala k této životní etapě v rozhovoru pro Glanc.

Single život

Půvabná herečka je už roky single. Žádný oficiální partner se po jejím boku neobjevuje. V minulosti byla vdaná za Juraje Mokrého, se kterým má dospělého syna Quida.

„Řeknu vám upřímně, mně to nechybí, protože já to mám jinak… Neumím vám to vysvětlit, ale mám to. Víte? Mám to. Možná v jiné formě, ale nepociťuji deficit ani partnerství, ani lásky, ani ničeho jiného. Možná je to tak po padesátce, já nevím, ale nepociťuji to,“ promluvila v roce 2022 o svém single životě.

Čtyřiapadesát let by ovšem této krásce hádal málokdo.

Zdroje: Vlasta, Čas pre ženy, Glanc, Blesk