Eva Čížkovská je žena, která umí stárnout s grácií. Půvabné brunetce, již si diváci pamatují hlavně z filmu Discopříběh 2 jako striptérku Álu, táhne už na šedesátku. Poté, co ale nedávno zveřejnila fotografie z wellness, mnohým spadla brada, jak ve svých osmapadesáti letech báječně vypadá.

Čížkovská se na svém Instagramu pochlubila fotkou, která odhaluje mnohé. Kromě toho, že má herečka zdravé sebevědomí, odhalila také fakt, že i daleko po padesátce může žena vypadat naprosto skvěle, a to aniž by podstoupila jakýkoliv chirurgický zákrok.

„Tento způsob neděle zdá se být neodolatelný,“ napsala herečka pod příspěvek ze čtvrtého dubna, kde zveřejnila, jak si s kamarádkou užívají ve wellnessu, kam byly pozvané. Nebyly by to ale pravé sociální sítě, aby se nenašly nějaké ty škraloupy. A to škraloupy v podobě pichlavých komentářů na konto hereččina vzhledu.

Nevybíravé komentáře herečku netrápí

„Trošku jsou už vidět vrásky, ale na ten věk pořád dobrý,“ napsal jeden z komentujících poněkud neomaleně, nicméně Čížkovská má na celou věc jasný názor. „Ano, k věku patří,“ uzemnila rychle pána, který si nevybral dobrý terč na strefování. Ač jeho komentář mohl být myšlen pozitivně, s jeho formulací to úplně nevychytal.

Od natáčení Discopříběhu 2 uplynulo už více jak třicet let, a tak zkrátka není divu, že se herci od té doby změnili, respektive zestárli. A na tuto už úctyhodnou řádku let vypadá Čížkovská opravdu skvěle. S nevybíravými komentáři musí ale lidé, kteří zveřejňují fotky v plavkách, zkrátka počítat. A to ani nemusí být slavní, a když jsou, tak o to více to nejspíš od rýpalů schytají. Nicméně většina komentářů se nese v pochvalném duchu. A naprosto zaslouženě.

Kdo by si navíc nepřál takhle hezkou babičku? Ano, dcera Evy Čížkovské moderátorka CNN Prima News, Adéla Jelínková má synka, který dělá Čížkovské velkou radost. Vnouček se narodil před dvěma lety, jeho rodiče se nejvíce paradoxně sblížili během koronaviru.

A jak někdejší hvězda Discopříběhu 2 vypadá? Naprosto skvěle:

„S Danem jsme spolu už dva a půl roku. Pamatuji si, že jiskra přeskočila v práci, takže na Primě. Vybavuji si, jak jsme se v jeden den potkali v různých dveřích asi desetkrát a pak padl tvrdý lockdown. Jenže nám to nedalo a randili jsme tajně na různé způsoby – u Dana doma jsme tančili, vařili a celkově se poznávali,“ prozradila Adéla v ShowTimu.

Eva s Adélou spolu mají nadmíru dobré vztahy, což ostatně potvrdila i mladá maminka v rozhovoru pro iDnes.cz: „Máma je extrémní parťák. V nadsázce: kdybych někoho zabila a zavolala mámě, nerozkřičela by se: ‚Ježíšmarjá, cos to provedla!‘ Zareagovala by: ‚O. K., kam ho zakopeme?‘“

Svůj skrytý talent objevila za koronaviru

S nostalgií také zavzpomínala na to, jak si vlastně v televizi zahrála, ještě než přišla na svět. „Kdykoliv se ráda kouknu na seriál Hospoda, kde hrála servírku. Cítím se být s tou její rolí malinko spjatá, protože tehdy byla se mnou těhotná, takže když pobíhala po place se všemi těmi hereckými legendami, byla jsem tam vlastně s nimi,“ nemůže si vynachválit dnes již legendární seriál z hospodského prostředí.

Eva Čížkovská není ale jenom herečkou, ráda také moderuje a za dob koronaviru si našla ještě jeden extra koníček, který se nakonec stal její velkou vášní. „Byl covid a najednou jsme oba s manželem byli bez práce. Já jsem člověk, který neustále potřebuje něco dělat a posouvat se dál. Také jsem nechtěla být závislá na státu a na dětech,” začíná vyprávění herečka v rozhovoru s Janem Mühlfeitem.

„Tak jsem se ve svých pětapadesáti letech začala učit stavební, právní a účetní věci a zkoušky byly na celý den. Učila jsem se, učila a učila, testy jsem udělala, a ještě mě komise pochválila,“ pokračuje dnes již nejen herečka a moderátorka, ale také extrémně nadaná realitní makléřka Čížkovská.

