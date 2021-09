Duševní porucha císařovny Sisi: Šílená dieta a záliba v syrovém mase ji ničila

Císařovna Sisi byla posedlá svou krásou

Foto: Autor: Radu Bercan / Shutterstock

Alžběta Bavorská alias Sisi (též Sissi, obě varianty možné) patřila jakožto česká královna a rakouská císařovna, do vyšší společenské vrstvy. Díky tomu žila život v luxusu, zároveň na ni však působil neskutečný tlak veřejnosti posuzující fyzický vzhled. Vrhala se proto do drastických diet a půstů, kvůli kterým vážila méně, než bylo zdravé. Dnes by její porucha byla diagnostikována jako anorexie a dostala by se pod dohled psychiatrů.