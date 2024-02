AN Photographer2463 / Shutterstock

Lidé často volí dietní colu místo té s cukrem v domnění, že se jedná o menší zlo. Opak je ale pravdou, protože, i když oblíbený nápoj tmavé barvy neobsahuje cukr, může vyvolat spoustu zdravotních problémů. Proč není dobré ho konzumovat, zjistil farmaceut Niraj Naik. Sám by ho prý nikdy nepil.

Nová studie se zaměřila na negativní dopady, které může mít jedna sklenice dietní coly na lidský organismus. Účinky se mohou projevit už průběhu jedné hodiny od její konzumace. Můžeme se sice domnívat, že absence cukru je výhoda, ovšem podle Ladbible se určitě nejedná o zdravější verzi klasické limonády.

Tloustnutí

Možná vás překvapí, že dietní varianta coly způsobuje také přibývání na váze. Pod pseudonymem The Renegade Pharmacist se skrývá farmaceut Niraj Naik, který vytvořil detailního průvodce lidským tělem a jeho následnými reakcemi po vypití jedné plechovky coly bez cukru.

Odhaluje, co tento sladký sycený nápoj dělá s lidským tělem, a jaké jsou jeho nežádoucí účinky. Není tajemstvím, že již existují studie, které potvrzují tloustnutí i přes to, že v nápoji nenajdete cukr ani žádné kalorie. Budete překvapeni, co všechno pár doušků coly ve vašem těle provede za paseku.

Jedna plechovka

Farmaceut popisuje, co se děje v těle během prvních 10 minut po vypití plechovky dietní koly. „Kyselina fosforečná napadá zubní sklovinu, zatímco umělá sladidla jako aspartam zasahují imunitní systém. Aspartam aktivuje chuťové receptory a oklame vaše tělo, aby si myslelo, že právě zpracovalo cukr,“ řekl Naik.

Po 20- ti minutách od konzumace se tělo přepne do režimu ukládání tuků. Niraj Naik také uvedl, že jedna sklenice dietní koly spustí inzulín stejně jako normální cola. Aby toho nebylo málo, odborníci zjistili souvislost mezi pitím uměle slazených nápojů, jako je dietní cola, a vyšším rizikem cukrovky 2. typu.

3 složky a jejich účinky

1. Kofein

Kofein ovlivňuje naši tělesnou energii. Nadměrná konzumace způsobuje nežádoucí účinky. Řeč je o nespavosti, nervozitě a zvýšení srdečního tepu. U citlivějších jedinců se může objevit třes rukou a nevolnost. Nápoje s kofeinem je nutno konzumovat s mírou.

2. Cukr

Všichni víme, že po cukru se kazí zuby, má vliv na naši náladu a je v podstatě návykový. Přílišná konzumace cukru způsobuje nárůst hladiny cukru v krvi, zvyšuje riziko obezity a diabetu. Aby se minimalizovaly negativní účinky, je potřeba pít takto sladké nápoje pouze výjimečně.

3. Kyselina fosforečná

Jedna z hlavních složek oblíbeného nápoje má několik různých účinků na naše tělo. Tato kyselina ovlivňuje negativně hodnotu pH v těle a má dopad dokonce na kostní tkáň. Je důležité brát tyto informace zodpovědně a podle toho konzumaci regulovat.

Závislost

Po 40 minutách od vypití vytváří kombinace kofeinu a aspartamu vytváří krátkou fázi závislosti. Pokud pijete větší množství uměle slazených nápojů způsobuje vám to nadměrnou stimulaci mozku, a proto se cítíte psychicky vyčerpaní. Po hodině se dostaví hlad a velká žízeň, protože tělo si žádá přídavek.

Pokud tělu nedopřejete další cukr, budete mít chuť na další sladký nápoj nebo jídlo. Pravidelné pití coly způsobuje vyšší krevní tlak a zvýšení srdeční frekvence. Po hodině sice dojde ke snížení hladiny cukru, ale tělu trvá dalších 12 hodin, než zpracuje nadměrnou dávku kofeinu.

Pokud si dopřejete občas jednu skleničku coly, nemusíte se zdravotních potíží samozřejmě obávat.

