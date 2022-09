Tito dinosauři žili na území Česka: Někteří byli skutečně děsiví

Pár leguánů se živí nedaleko pláže. Jeden z nejznámějších dinosaurů, iguanodon, žil na území dnešní Evropy přibližně před 125 miliony let.

Foto: Daniel Eskridge / Shutterstock

Dinosauři v Česku? Mimo dinopark? Přenesme se do doby před několika desítkami milionů let dozadu, do doby druhohor, kdy bylo naše území zalito mořem přerušovaným ostrůvky. Dnešní střední Evropa vypadala úplně jinak. Bylo zde mělké šelfové moře se spoustou ostrůvků a jedním velkým ostrovním blokem. A právě ten začínal nedaleko našeho území. A jak se líbil dinosaurům?