Dinosauři byli velmi chytří.Vytvářeli sociální skupiny a mohli používat nástroje

Deinonychus měl přední tlapy volné - mohl je používat k manipulaci s předměty?

Dinosauři pobývali na naší planetě celých 165 milionů let. To je více než dostatečná doba na to, aby dokázali rozvinout určitou inteligenci. Pro srovnání, lidem stačilo 6 milionů let, aby se po oddělení od opic dostali na úroveň, kde jsou dnes. Samozřejmě neočekáváme, že dinosauři po večerech hráli karty a surfovali na internetu. Mohli mít ale schopnosti, které bychom do nich neřekli.