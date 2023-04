Každý rybář s láskou a hrdostí zveličuje svůj úlovek. Někteří ale skutečně nemusejí. Například Yves Bisson, kanadský rybář v Britské Kolumbii ulovil skutečně obří úlovek. Vytáhl z řeky monstrózní prehistorickou rybu. Šlo nejen o nejneuvěřitelnější úlovek jeho života, ale obecně o kolosální úspěch.

Takto obrovští jeseteři se někdy skutečně stanou kořistí šťastného rybáře, nejedná se o světově unikátní úlovek. I proto se obřím jeseterům přezdívá "živí dinosauři". Podle zpráv je jeseter jedním z nejstarších druhů ryb na světě, který pochází z prehistorických dob a je známý svou obrovskou velikostí a dlouhověkostí. Podívejte se na toto video:

Do skupiny jeseterů patří asi 29 prehistorických ryb, které se poprvé objevily v průběhu triasu, před 245-208 miliony let. Od té doby, stejně jako žraloci, tyto ryby nedoznaly mnoha významných evolučních změn. Jeseteři neohrožují člověka a mají bezzubou tlamu. Předpokládá se, že se může dožít až 100 let a některé ryby mohou dorůstat délky až 6 metrů.

Životní úlovek

Bissonův kamarád celý „lov“ a vytažení úlovku zmapoval na kameru. Video se dostalo na sociální sítě a během velmi krátké doby se stalo populárním na Twitteru i TikToku. Podle Bissona to byl jeden z největších jeseterů, které kdy viděl.

Tato ryba měřila téměř 4 metry a vážila kolem 260 kilogramů. Yves Bisson tak skutečně chytil nejneuvěřitelnější úlovek svého života. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Rybář popsal okamžik ulovení monstrózní ryby jako mimořádný zážitek: „Byl to boj, než jsem ji vylovil, a když jsem konečně uviděl její velikost, nemohl jsem uvěřit vlastním očím." Na populárním videu se šťastný rybář, který je zároveň i odborníkem na jeseterovité ryby vyskytující se v kanadské řece Fraser, pokouší nasměrovat hlavu obří sladkovodní ryby směrem na kameru, aby se náležitě pochlubil.

Stoletý pravěký jeseter

Bisson věří, že jeho chycené monstrum je staré neskutečných sto let. Pravda je, že i díky dlouhověkosti jsou jeseteři kvůli svým počátkům v jurské éře označovaní za živé dinosaury. Tento měl však štěstí. Ryba neskončila na talíři a byla puštěná poté, co ji po odchytu a změření rybáři označili čipem RFID. Zajímavé je, že podle jejich zjištění nebyl tento jeseter nikdy předtím ulovený.

Rybář se navíc svěřil, že obří jeseter se po ulovení choval podivně, což v něm zanechalo nepříjemný pocit. Vysvětlil: „Poté, co jsem ji vytáhl z vody, začala ryba vydávat zvláštní zvuky, skoro jako by se mnou komunikovala. Jako by se mi snažila něco říct a já si nemohl pomoct, ale trochu mě to vyděsilo."

Jeseteři jsou dále známí svými kostěnými štítky a dlouhými čenichy, které používají k hledání potravy v říčním korytě. Možná i to jejich znalce vyděsilo?

Zdroje: www.sturgeonhunter.com/, www.thehansindia.com, ftw.usatoday.com