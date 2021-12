Volavka pekelná s krokodýlí tváří: Před podivným pravěkým zabijákem nebylo úniku

Spinosauři byli obávanými dravci.

Foto: Profimedia.CZ

Nálezy dravých dinosaurů z rodu spinosaurus jsou poměrně vzácné. O to větší radost měli britští lovci fosilií, když na ostrově Wight narazili na kosti dvou dosud nepopsaných druhů. Atypická morfologie jejich lebek naznačuje, že tito giganti uměli lovit jak na souši, tak ve vodě.

Objevené kostry sice nejsou úplné, nicméně paleontologové odhadují celkovou délku těchto spinosaurů na 9 metrů, přičemž jen lebka měřila celý metr. Oba druhy na naší planetě žily v období spodní křídy, asi před 125 miliony let. Na území dnešního ostrova Wight tehdy panovalo příjemné středomořské klima a tekly zde řeky plné ryb, obklopené vlhkými lesy. Spinosauři se podle vědců pohybovali v okolí břehů a do svého jídelníčku zahrnuli i vodní živočichy.

Čertovsky nebezpečná volavka

První z nově nalezených druhů dostal název Ceratosuchops inferodios, což by se dalo přeložit jako "pekelná volavka s krokodýlí tváří". Jméno napovídá, že nemohlo jít o žádného roztomilého mazlíčka. Oblast obočí pokrývala řada hrbolků a "čertovských" rohů, protáhlá tlama pak byla plná válcovitých zubů, kterými se daly snadno chytat kluzké ryby.

Hrozivá čelist byla přizpůsobena chytání ryb.Zdroj: Profimedia.CZ

"V loveckém stylu se podobali volavkám," uvedl paleontolog David Hone z londýnské univerzity Queen Mary. "Volavky jsou známé tím, že loví ryby na okrajích vodních toků, ale jejich strava je mnohem pestřejší a může zahrnovat i suchozemské živočichy," vysvětlil vědec.

Ceratosuchops inferodios podle studie zřejmě stál na břehu nebo přímo ve vodě a při zahlédnutí kořisti rychle vstrčil tlamu pod hladinu. Postupně se mu vodní prostředí zalíbilo natolik, že se zde pohyboval více než na souši.

Druhý objevený druh, Riparovenator Milnerae, byl pojmenován na počest paleontoložky Angely Milnerové, která svůj život zasvětila výzkumu spinosaurů.

Záhadní spinosauři

Nález koster ukazuje, že na území Británie panovala mnohem větší druhová rozmanitost, než se dosud předpokládalo. "Může to znít podivně, tolik podobných a příbuzných masožravců v jediném ekosystému, ale ve skutečnosti jde o běžný jev jak u dinosaurů, tak v živých ekosystémech," doplnil David Hone.

Vědci se domnívají, že se spinosauři vyvinuli v Evropě a teprve poté se rozšířili do Asie, Afriky a jižní Ameriky. Zatím patří k nejméně probádaným rodům dinosaurů, ale to by se mohlo díky novým objevům na ostrově Wight změnit. Nalezené fosilie si můžete prohlédnout v anglické reportáži přímo z místa:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.nature.com, www.sci-news.com