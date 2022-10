Sověti vyhloubili do země obří díru. U dna se skrývá hrozba. Museli vrt zavřít

Tereza Malá

Opuštěný velmi hluboký vrt Kola u města Zapoljarnyj, Pečengský okres, Murmanská oblast, červenec 2022.

Foto: Wasilij Martynow / Shutterstock

Nazývá se Studna do pekla a jedná se o nejhlubší díru na světě. I když se propadá do hloubky téměř 12 200 metrů, zakrývá ji pouze rezavé kovové víko. Řeč je o ruském superhlubokém vrtu Kola, který vytvořili Sověti ve jménu vědy. Chtěli zjistit, co se skutečně nachází pod našima nohama, a proto se prokopali do neznámých hloubek. Teplota je v hloubce jako v pekle a údajně se tam skrývají i další nebezpečí.