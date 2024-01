close info Corpo de Bombeiros Militar / Facebook, public domain

Tereza Malá 22. 1. 2024

Muž jménem João Pimenta da Silva byl skálopevně přesvědčen, že pod jeho domem je zakopáno zlato. Údajně se mu to zjevilo i ve snu. Vydal se tedy na cestu za pokladem. Jenže tato cesta se mu stala osudnou a přivedla jej do neštěstí. Vykopal 40 metrů hlubokou díru, do které nakonec sám spadl.

Tragickým způsobem přišel o život 71letý Brazilec João Pimenta da Silva, který ve své kuchyni vykopal neobvyklou 40 metrů hlubokou díru. To, co začalo jako sen o nevýslovném bohatství, skončilo noční můrou. Sny o zbohatnutí se změnily v tragédii Joãoova posedlost představou ukrytého pokladu ho přiměla podělit se o svůj sen dokonce se sousedy. Jedním z nich byl Arnaldo da Silva, který nakonec hrál ve smutném příběhu svou roli. Přestože byl Arnaldo zpočátku skeptický, nakonec se nechal přesvědčit, aby se k Joãoovi v jeho ambiciózním projektu připojil. Starší muž strávil kopáním díry více než rok a platil různým osobám, aby mu při tom pomáhaly. Byl dokonce tak zaslepen svým snem, že prodal svůj majetek včetně nemovitostí. Vše přitom tajil před svou rodinou. Na video o osudu bohatství chtivého Brazilce se podívejte zde: Zdroj: Youtube Smrtící sestup: 40 metrů hluboká díra v kuchyni João kopal a kopal. Jenže pak, 5. ledna, nabrala jeho mise nečekaný obrat. Sám João se totiž zřítil k zemi z dřevěné plošiny poblíž vrcholu 40 metrů hluboké jámy, což se mu stalo osudným. Arnaldo, který původně varoval Joãoa před nebezpečným počinem, byl očitým svědkem naplnění vlastních obav. Ten den muži odstraňovali z díry vodu a bahno. Po práci se João pokoušel z díry vylézt, jenže se zřítil do vlastnoručně vyhloubeného tunelu. Přestože se ho Arnaldo snažil zachránit, João sklouzl z lana, což mělo za následek smrtelný pád. Arnaldo da Silva později k tragédii řekl: „João strávil kopáním díry více než rok a na výkopové práce si najal mnoho lidí. Zpočátku platil denní poplatek, když byla díra ještě mělká, ale čím hlouběji se dostával, tím více náklady rostly." close Magazín Muž našel detektorem kovů věc za 3,5 milionu korun. Většině lidí by vůbec nedošlo, co je a vyhodili by ji video Vyšetřování odhalilo zajímavosti Začalo vyšetřování, které odhalilo něco zajímavého: Díra, jež se hloubkou vyrovnala dvanáctipatrové budově, byla pečlivě vykopána pomocí jakého zařízení, které úřady označily za „archaické“ a „podomácku vyrobené“. Fotografie z místa pak odhalily dokonale válcovitý tunel a vyšetřovatelé žasli nad precizností Joãoova výkopu. Čtyřicet metrů hluboký tunel vykazoval téměř mimozemskou úroveň dokonalosti, vezmeme-li v úvahu primitivní nástroje nalezené v Joãoově domě. Sousedé sice uznali, že João má s hloubením studní zkušenosti, ale extrémní hloubka vyvolala otázky ohledně nástrojů a technik, které se podílely na vytvoření tohoto zdánlivě dokonalého vertikálního tunelu. close info João Pimenta da Silva, 71letý obyvatel Brazílie, se zřítil do 130metrové šachty, kterou hloubil poslední rok. zoom_in João Pimenta da Silva, 71letý obyvatel Brazílie, se zřítil do 130metrové šachty, kterou hloubil poslední rok. Osudný pád a dědictví posedlosti Joãoův smrtelný pád z provizorní plošiny potvrdil, jak nebezpečná je posedlost honby za bohatstvím. „Zjevení“ v Joãoůvě snu se změnilo v noční můru, která ho stála život. Tragédie poznamenala Joãoa zraněním hlavy, zlomeninami nohou a četnými frakturami. Jeho rodina, která o jeho posedlé honbě za pokladem nevěděla, byla otřesena a zmatena nezodpovězenými otázkami, zatímco okolí se pozastavovalo nad důsledky nešťastného snu, který se změnil v hru o život. close Magazín Bagrista na Slovensku myslel, že se prokopal do bunkru z války. Objevil ale poklad rovný Tutanchamonovu video Tragický konec João Pimenty da Silvy slouží jako varovný příběh o nebezpečí honby za sny bez ohledu na rizika s tím spojená. Zdroje: www.odditycentral.com, www.dailymail.co.uk, www.lbc.co.uk, globalnews.ca

