Vědci jsou zmateni ze obřích děr v Atlantiku. Jsou umělé. Kdo je stvořil, netuší

Natálie Borůvková

Atlantický oceán

Vědci objevili řadu záhadných "dokonale vyrovnaných" děr v sedimentech pod hladinou Atlantického oceánu. Jsou zmateni, protože netuší, kdo je vytvořil.

Ačkoliv tyto díry na dně Atlantiku vypadají téměř jako díry vytvořené člověkem, díky malým hromádkám sedimentu kolem nich to vypadá, jako by je něco vyhloubilo. Uvedl to americký Národní úřad pro oceán a atmosféru.

Vědci jsou zmateni ze záhadných obřích děr na dně Atlantiku

Tyto obří díry objevil na dně Atlantiku Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) právě při průzkumu mořského dna v okolí středoatlantického hřbetu pomocí dálkově řízeného vozidla.

Otvory, které by mohly být průduchy nebo stezkami, byly nalezeny v sedimentech poblíž vrcholu podmořské sopky severně od Azorských ostrovů.

NOAA následně připustila, že informace o podobných dírách byly z této oblasti hlášeny již dříve. I tak však jejich původ, tedy fakt, kdo by je mohl vytvořit a proč, zůstává pro vědce zatím velkou záhadou.

"Ačkoli vypadají téměř jako díry vytvořené člověkem, díky malým hromádkám sedimentu kolem nich to vypadá, jako by je skutečně něco vyhloubilo," napsala agentura - a pak sama vyzvala své příznivce, aby navrhli teorie o původu jejich vzniku.

Odpovědi na sebe nenechaly dlouho čekat. Lidé se zajímali o to, jak byly odebrány vzorky sedimentů. Zda je odebral stroj, nebo zda se podloží pod dnem oceánu posunulo a uvolnilo metan, který vybublal z nitra Země.

Mezi přijatými odpověďmi však byly také ty, jež původ atlantických děr přisuzovaly existenci mimozemšťanů nebo něčemu, co by mohlo být "něčím, co zbylo z Atlantidy". Nebo dokonce teorie o potopené ponorky, který se vlivem podmořských proudů pohnula a část sedimentu tak propadla dovnitř.

Vědci netuší, kdo je vytvořil

Podle vědců jde však o díry, které jsou na první pohled uměle vytvořené. A to i přes to, že se nacházejí na samém dně Atlantického oceánu.

Podmořský průzkum měl odhalit potopené pohoří, ale pořízené fotografie vědce zmátly. Především pak pravidelnost, s jakou jsou díry na mořském dně vytvořeny.

NOAA uvádí, že středoatlantský hřbet má "aktivní tektonické šíření" a je místem častých zemětřesení a také ohniskem mnoha hydrotermálních vývěrů.

Středoatlantské pohoří se táhne v délce 10 000 km severojižním směrem od Atlantského oceánu, je nejdelším pohořím na světě a jedním z nejpůsobivějších geologických útvarů na Zemi.

Vzhledem k tomu, že většina jeho území leží pod vodou, zůstává tak z velké části neprozkoumané.

Je také místem častých zemětřesení a domovem poutavých hydrotermálních průduchů, které mohou vznikat v místech, kde magma dodává teplo, když stoupá na mořské dno.

