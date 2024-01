Roman Pikl, hvězda filmu Discopříběh a filmový kamarád Rudolfa Hrušínského, opustil svět velmi mladý. Zabil ho životní smutek po rozvodu, ze ztráty kontaktu s jeho milovanou dcerou, s nímž se nemohl vyrovnat. Kamarádem mu tehdy byl alkohol, který jej, coby nemocného člověka, stáhnul na dno.

Březnový den roku 2016 zahalil smutek, když se veřejnost dozvěděla o předčasném odchodu jednoho z výrazných protagonistů české hudební scény. Roman Pikl, hudebník a skladatel, který hrál ve skupinách Medium a Extra Band, neunesl ztrátu své dcery.

Od hudby k hudebnímu filmu

Narodil se 2. března 1979 a již od mládí bylo jasné, že má výjimečný hudební talent. Jeho cesta začala v raném věku a postupem času se vypracoval na výraznou postavu české hudební scény. Jeho charismatický hlas a kreativní přístup k hudbě z něj udělaly oblíbenou osobnost nejen mezi mladými, ale také mezi fanoušky různých generací.

Do největšího povědomí se však dostal díky roli v hudebním filmu Discopříběh s hity Michala Davida. Dicopříběh se nakonec dočkal tří částí a zaznamenal skvělý úspěch i díky svým energickým písním a unikátnímu stylu, kterým se odlišoval na české scéně své doby.

Roman Pikl, hudebník a skladatel, který hrál ve skupinách Medium a Extra Band, neunesl po rozvodu ztrátu kontaktu se svou dcerou

Kreativita Romana Pikla a vášeň pro hudbu jej učinily nejen umělcem, ale i inspirací pro mnohé mladé lidi v 90. letech. Jak sám Pikl řekl v jednom z rozhovorů: „No, s Rudlou Hrušínským jsme byli kamarádi více ve filmu. V soukromí, jsme tenkrát byli, jak se to škatulkovalo, já ten hipís, sabat a on vekslák s patkou. :) Byla to taková doba, takže já jsem si vždy žil spíše svůj ROCKpříběh a užíval si ho, jak v jednom článku Rudla i zmínil. Třeba při natáčení druhého dílu, se mnou tenkrát skoro polovina štábu, herců i neherců odjelo z Plzně do nedaleké vesnice, kde jsem hrál na vesnické tancovačce, tenkrát s Mediem, a dost si to užívali.“

Ve třetím díle by nehrál…

Roman skládal hudbu a psal texty, ale hlavní profesí byl pojišťovací agent. Na dotaz médií, zdali by si ve třetí části zahrál, který přišel ještě před natočením třetího pokračování Discopříběhu, Roman odpověděl: „Upřímně řečeno, už jsem to slyšel vícekrát, ale moc v Discopříběh 3 nevěřím. Hrát bych tam rozhodně nechtěl, to už ne. Dnes mám jiné priority, zabývám se finančnictvím a už zmiňovanou hudbou a myslím, že by to nešlo dohromady ani časově.“

Osobní život, zdravotní problémy a děsy

Roman byl rozvedený a měl dceru Barboru. A právě její ztrátu po rozvodu neunesl. Ani vážné problémy s astmatem, s nímž se potýkal od dětství, mu nezabránily tomu, aby se stal vášnivým kuřákem. Bohužel, později měl i potíže s alkoholem.

Krátkou dobu před svým úmrtím byl náhle hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Jakmile se jeho stav trochu zlepšil, podepsal negativní reverz v nemocnici a vrátil se domů. „Vařila jsem a z okna jsem viděla sanitku a policisty. Bylo tak něco kolem půl deváté. V tu chvíli mě vůbec nenapadlo, že by se Romanovi něco stalo,“ popsala tragické momenty Romanova sousedka deníku Blesk.

Svět opustil ve věku pouhých 45 let. Jeho tragický odchod zanechal smutek nejen mezi hudebními nadšenci, ale také vyvolal otázky ohledně příčin této neočekávané ztráty. Ukázalo se, že předčasný konec Romana Pikla byl způsoben životním smutkem. Po jeho smrti byly její přesné okolnosti ne zcela jasné a zdrcená rodina žádala lidi o soukromí. Spekulovalo se o selhání plic v souvislosti s astmatem a alkoholem.

Fanoušci dodnes vzpomínají na Romanův nezaměnitelný hlas a hudební dědictví. Discopříběh a Roman Pikl si vydobyli zvláštní místo v srdcích posluchačů. Jeho smrt připomíná, jak křehký a krátký život může být, a poskytuje nám příležitost zamyslet se nad významem každého okamžiku.

Na vzpomínkové video se podívejte zde:

