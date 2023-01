Má v průměru více než půl metru a je 10,6 centimetrů vysoký. Přímo uprostřed má dokonale kulatou díru, pravděpodobně na hřídel. Břidlicový disk na první pohled vypadá jako část moderní konstrukce. Byl ale objeven ve starověké hrobce.

Nečekaný nález Waltra Bryena Emeryho doslova ohromil. Od chvíle, kdy fragmenty něčeho tmavého a kulatého sestavil k sobě, intenzivně přemýšlel. Podobný předmět v hrobce egyptského prince Sabua, guvernéra první dynastie a syna slavného faraona Anedjiba, rozhodně nečekal.

Hrob na samém okraji náhorní plošiny v severní části Sakkáry, zhruba 1,7 kilometru severně od ikonické Džoserovy stupňovité pyramidy, se skládal ze sedmi komor. V největší z nich bylo uloženo tělo prince obklopené nejrůznějšími předměty, které by se mu mohly hodit na cestě do posmrtného života. Zvířecí kosti, pazourkové náčiní, hrnčířské nádoby, sošky ze slonoviny, kamenné mísy a rozbitý disk.

Disk Sabu

„Hrobka 3111“ byla objevena 10. ledna roku 1936 a nebýt podivného nálezu, upadla by do zapomnění. Dodnes vědci nepřišli na to, o co přesně se jedná, k čemu kolo sloužilo a proč bylo u mumie uloženo.

Jen samotný materiál odborníky překvapil. Břidlice je sice díky své poréznosti hojně využívaná ve stavebnictví jako obklad nebo dlažba, je však velmi křehká. I s moderními technologiemi by bylo zhotovení podobného disku s tenkými okraji, bikonvexními otvory, zakřivenými laloky a otvorem uprostřed, extrémně obtížné.

Další otázkou je, k čemu se předmět používal. Někteří badatelé navrhují, že mohlo jít o vázu, kadidelnici nebo chrámovou dekoraci. Další si myslí, že byl součástí nějakého mechanismu. Jakého je ale záhadou. Podle konvenční historie totiž Egypťané začali používat kolo až kolem roku 1640 př. n. l.

Záhada egyptského disku

V současné době je břidlicový disk umístěn v prvním křídle Egyptského muzea v Káhiře, i přesto, že postrádá důvěryhodnost u moderní vědecké komunity. Zdá se být totiž jedním z tzv. nemístných artefaktů, tedy předmětů, jenž zpochybňují konvenční historickou chronologii, protože se zdají „příliš pokročilé“ pro dobu, v nichž byly zhotoveny.

Amatérský historik Daniel Statnekov například tvrdí, že kotouč byl součástí odstředivého čerpadla nebo se jím splétaly lana z hedvábí či konopí. Další badatelé si myslí, že disk Sabu je pouze replikou originálního předmětu vyrobeného z kovu, který řemeslník spatřil neznámo kde.

