Je jedinečný. Nejen tím, že byl objeven na nečekaném místě, ale také svým tvarem, tajemným písmem a materiálem. Šeptá se proto o něm, že ho vytvořila dnes již ztracená civilizace. Například ta z Atlantidy. To je disk z Faistu.

Psal se rok 1908. Archeolog Luigi Pernier pracoval na průzkumu mínojského paláce ve Faistu na Krétě. Slunce se již sklánělo k obzoru, když mezi černou zeminou a popelem ze spálených hovězích kostí objevil tenký disk. Avšak ne je tak ledajaký. Pod nánosem prachu byly do kruhu uspořádané podivné znaky, připomínající hieroglyfy.

Předmět se stal nálezem roku. Vědci drželi přesvědčivý důkaz, že mínojská kultura už mezi lety 1850 př. n. l. a 1600 př. n. l. používala písmo. Zbývalo jediné. Rozluštit ho.

Jak se ale ukázalo, tento úkol není jednoduchý. Problémem je, že disk je zcela jedinečný. Tedy, že podobné znaky se zatím na žádném jiném artefaktu nenašly.

Disk z Faistu

Disk z Faistu má průměr 15 cm, je z obou stran pokryt spirálou sestávající z 241 značek, které jsou tvořeny 45 různými symboly. Ty byly s největší pravděpodobností do měkké hlíny otisknuty razítky. Jsou totiž totožné. Následně byl předmět vypálen.

Na placce ale nenajdeme hieroglyfy, runy a podobné písma. Mezi obrázky patří například hlava s „čírem”, šíp, platan, kočka, včelí úl, kolečko připomínající sušenku, ryba, pták, rukavice nebo krumpáč.

Dodnes není jisté, kde text končí a kde začíná a zda symboly představují jednotlivá slova, fonetické skupiny nebo slabiky. I přesto existuje řada překladů, které tvrdí, že jde o chvalozpěv na Matku Zemi v iónském dialektu, výzvu k válečné výpravě, magickou formuli, dopis s erotickým podtextem nebo vzkaz smutné princezny.

Podivný je i jeho tvar. Na Krétě byly nalezeny stovky hliněných tabulek. Všechny ale byl buď obdélníkové nebo čtvercové. Jednalo se však o nudné účetní zápisy obchodníků a řemeslníků. Někteří odborníci si proto myslí, že i na tomto disku z tak obyčejného materiálu nemůže být napsáno nic vzácného.

Jiné teorie naznačují, že disk mohl představovat kalendářní záznam, znaky jsou v skutečnosti noty nebo je předchůdcem hry s hady a žebříky.

Záhadný disk a záhadná kultura

Jediné, co archeologové mohou o disku stoprocentně potvrdit je, že byl objeven ve vrstvě, datované do střední nebo pozdní mínojské doby bronzové, trvající přibližně do 17. století př. n. l. Zde však všechny jistoty končí.

Mínojská kultura, která existovala na ostrově Kréta přibližně od roku 2700 do 1450 př. n. l., je považována za jednu z nejvýznamnějších civilizací. Proslavila se svými monumentálními paláci, jež sloužily jako centra moci, obchodu a náboženství, bohatým uměleckým vyjadřováním, zejména v malbě a keramice. Stále je ale zahalena rouškou tajemství.

I přestože se Minojci vyznačovali pokročilou kulturou a hospodářstvím, zániku neunikli. Archeologické nálezy naznačují, že civilizaci zničil výbuch sopky Théry, následné zemětřesení a vlna tsunami. Tyto katastrofy mohly oslabit autoritu místních vládců a kněží, což vedlo k sociálnímu chaosu.

Tato civilizace je proto často spojována s bájnou Atlantidou. Mnozí historici se totiž domnívají že mýtus, jak ho popsal Platón, který hovořil o ztracené civilizaci zničené přírodní katastrofou, mohl být založen na skutečných událostech spojených s mínojskou kulturou. Originalita disku z Faistu tak někdy symbolizuje spojení mezi realitou a legendami.

