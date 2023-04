Některé historické předměty a objekty nám dokáží pěkně zamotat hlavy. Jedním z nich je i tento zvláštní disk. Staroegyptský artefakt vypadá velmi moderně díky netradičnímu tvaru a vědcům se stále nepodařilo objasnit, k čemu byl určen.

Když se na objekt zadíváte zcela nezaujatě, na první pohled vás zaujme jeho zvláštní tvar a celkový vzhled. Díky reliéfním částem, které na něm vytvářejí jakoby obličej s očima, nosem a ústy, vypadá starověký artefakt spíš jako hlava mimozemšťana anebo deska plošných spojů. Navíc je ozdobený hieroglyfy.

Podívejte se na delší video v češtině, které vysvětluje, jak byly hieroglyfy dešifrovány a jak dlouhý postup k jejich porozumění vedl.

Ani řezby hieroglyfů původ disku neobjasnily

Samotný artefakt je vyrobený z alabastru o průměru 49 cm a výšce 13 cm a jeho hmotnost dosahuje 75 kilogramů. Na disku jsou po obou stranách složité rytiny, které zobrazují býka, lva a muže s holí. Tyto ikony jsou navíc doprovázeny hieroglyfickými nápisy. Řezby jsou provedené velmi detailně, ale účel disku se stále nepodařilo objasnit.

Výzkum ztěžuje i to, že není známé původní umístění artefaktu. Disk pravděpodobně zakoupilo buď muzeum v Holandsku, nebo švédské muzeum. Ani datace není přesná a v zápisech muzeí se liší. Ukazuje na dobu někdy kolem roku 1830. Artefakt by se měl nyní nacházet v Leidenském muzeu starožitností.

Balzamovací pomůcka?

Nikdo však dosud neví, k čemu podivný a poměrně těžký předmět sloužil. Vědci předložili více teorií o jeho účelu. Možné je, že sloužil jako rituální předmět, dekorativní předmět nebo i jako forma platidla, tedy jako součást složitého systému měr a vah. Obrázky na disku by pak mohly představovat různé měrné jednotky.

Jako nejpravděpodobnější verze se jeví ta, podle níž disk sloužil k pohřebním nebo rituálním účelům. Napovídají tomu i reliéfní otvory, které by mohly podle odborníků sloužit pro průtok olejů a dalších tekutin potřebných k balzamování.

Kdyby tomu tak bylo, předmět by mohl být zasazený do období třetí dynastie starověkého Egypta, tedy přibližně do let 2686 až 2613 př. n. l. Dosud však není známý jednotný výklad disku a jeho účel i rytiny na něm jsou záhadou.

Alabastr a jeho využití ve starověku

Alabastr byl ve starém Egyptě často používaný právě pro vyřezávání díky jeho světlé barvě a měkkosti. Minerál, který se používal na širším Blízkém východě, v Egyptě i Mezopotámii, je známý pod názvy kalcit, ale v Evropě jej označujeme jako sádrovec. Oba tyto minerály jsou snadno opracovatelné a ve vodě se trochu rozpouštějí. Byly určené právě ke zdobení, ale musely být používané spíše v interiéru, protože venku by dlouho nevydržely.

Snad výzkum přinese odhalení toho, k čemu tento zvláštní starověký disk sloužil.