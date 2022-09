Vědci objevili hliněnou destičku. Nejstarší text na světě může přepsat historii

Dispiliova tabulka.

Foto: Zdroj: Grethexis (volné dílo)

Sedm tisíc let stará Dispiliova tabulka byla nalezena před více než deseti lety v Řecku. Mohlo by se jednat o nejstarší známý písemný text, který by pak mohl přepsat dějiny! Pokud ne lidstva, tak přinejmenším písma, protože popírá, že nejstarší písmo je sumerské.