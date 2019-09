Dítě z divočiny Yul Brynner: Utrpěl 47 zlomenin a zničila ho touha po ženách

Charismatický muž s exotickým vzhledem a podmanivým pohledem. Oči Yula Brynnera (†65) dokázaly metat blesky snad ještě více než jeho holá hlava. Není divu, že přízeň žen mohl doslova sklízet. Udržet si ji ale neuměl.

Sehrál jsem v životě mnoho rolí a myslím, že většinu z nich úspěšně. Jen jednu jsem nezvládl – roli manžela. To o sobě říkal představitel Chrise z westernu Sedm statečných.

Dítě z divočiny

Jeho původ byl dlouho zahalen rouškou tajemství. Yul o něm celý život mlžil a rád si vymýšlel. Narodil se prý v roce 1915 a vyrůstal v divočině na poloostrově Sachalin na samém východě Ruska. Měl údajně mongolské předky a jeho rodné jméno znělo Taidje Chan. V roce 1989 ale syn Rocky vydal otcovu autobiografii, kde vše uvedl na pravou míru.

Yul podle něj přišel na svět jako Julius Briner v roce 1920 ve Vladivostoku a žil v pohodlně zařízeném domě, protože rodina byla docela dobře situovaná. Otec Boris pracoval jako důlní inženýr a byl synem švýcarského podnikatele, který v Rusku díky obchodu s nerostnými surovinami zbohatl. Matka Marusja měla pro změnu rumunské předky a snažila se prosadit jako zpěvačka a herečka.

V roce 1934 začala mít rodina existenční potíže. Boris ji opustil a Marusja svízelnou situaci vyřešila po svém. Yula a jeho starší sestru Veru vzala s sebou nejprve do Číny, odkud po čase ze strachu z války utekla do Paříže, od níž si slibovala více hereckých příležitostí. To se ale nestalo, a tak se Marusja i děti musely živit, jak se dalo.

Závislost na morfiu

Yul využil všeho, co uměl. Zpíval v nočních klubech pro obveselení hostů ruské a čínské písně, hrál na balalajku a jezdil s romským folklorním souborem. Díky fyzickým předpokladům se uchytil u cirkusu jako akrobat. Za několik měsíců zvládl velmi obtížné kousky a stal se hvězdou souboru. V jednu chvíli chtěl být také profesionálním fotbalistou a měl blízko k podpisu smlouvy s klubem Paris Saint Germain. Námluvy ale zhatil těžký úraz.

Nezvládl artistické číslo a spadl z velké výšky. Lékaři mu napočítali 47 zlomenin. Několik dní nebylo jisté, zda bude žít. Velké bolesti mu tišili pomocí morfia, na němž si vypěstoval závislost. Během několika měsíců se Yul dokázal vzepřít všem předpovědím a zase se postavil na nohy. Na akrobatické kousky nebo fotbal však musel zapomenout.

A aby smůly nebylo dost, v roce 1938 matka nemocněla leukémií. Nastal ideální čas na další nový začátek. Marusja s Yulem se v roce 1940 odstěhovali do New Yorku za Verou, která tam už několik let platila za úspěšnou operní pěvkyni.

Mladík neuměl ani slovo anglicky, ale to se brzy změnilo. Jeho projev a zejména zabarvení hlasu bylo natolik zajímavé, že ho vzali do rádia jako hlasatele. Kromě toho chodil na kursy herectví a exotický zjev uplatnil jako model. Kromě reklam nafotil i mužské akty. Následovaly menší divadelní role a v roce 1944 dostal příležitost jako režisér v televizi. A právě tam okouzlil herečku Virginii Gilmore, kterou si za několik měsíců vzal. Za dva roky se jim narodil syn Yul, jehož ale brzy překřtili na Rockyho podle tehdy populárního boxera Graziana.

Slavné milenky

V roce 1949 se herec dočkal první role ve filmu. Detektivka Newyorský přístav je jedním z mála snímků, kde lze Yula vidět s jeho vlasy. Lebku si poprvé oholil v roce 1951 kvůli roli v muzikálu Král a já a nakonec z ní vytvořil něco jako svou obchodní značku.

Pro roli siamského vládce se hodil dokonale a svázal s ní zbytek života. Představení několikrát končilo, aby pro obrovský zájem zase pokračovalo. Když v roce 1956 vznikla filmová verze, nemohl v ní chybět. Snímek získal pět Oscarů a jeden zbyl i na Yula. Následovaly další úspěšné filmy, ale všechny předčila role pistolníka Chrise Adamse v Sedmi statečných (1960).

Herec tehdy v soukromí procházel dost složitým obdobím. Měl za sebou čerstvý rozvod s manželkou Virginií. Příčina byla nasnadě. O rok dříve se mu podle všeho narodila nemanželská dcera Lark, kterou zplodil s herečkou Frankie Tilden (*1934). Kupodivu si ji ale nevzal. Jeho vyvolenou se ještě téhož roku stala chilská modelka Doris Kleiner, s níž se oženil přímo uprostřed natáčení slavného westernu. Dvojici se o dva roky později narodila dcera Victorie, přesto se i toto manželství začalo hroutit.

Yul působil na ženy jako magnet a nedokázal jim odolat. Románek prožil třeba s Judy Garland, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe nebo Ginou Lollobrigidou. Zářez na pažbě má také za Nancy Reagan, pozdější první dámu USA.

V roce 1967 se podruhé rozvedl a o čtyři roky později si vzal Jacqueline de Croisset, dceru známého francouzského spisovatele. Ani toto manželství nezůstalo bezdětné. V polovině 70. let pár adoptoval dvě vietnamské holčičky, Miu a Melody.

Děsivá zpráva

Yul překročil šedesátku, ale s nevěrami si nedal pokoj. Výsledkem byl rozpad desetiletého manželství a v roce 1983 čtvrtá svatba. Jeho vyvolenou se stala čtyřiadvacetiletá malajská tanečnice Kathy Lee. Radost mu ale nevydržela dlouho. Lékaři mu oznámili, že má rakovinu plic. Yul kouřil od 12 let, a přestože se zlozvyku zbavil v roce 1971, tělo nezapomnělo. Podstoupil chemoterapii, avšak marně.

Ve zbývajících dvou letech se stal hlavní tváří protikuřácké kampaně a dál hrál v nesmrtelném muzikálu Král a já. Naposledy se do kostýmu oblékl na konci června 1985 v představení číslo 4625. Zemřel 10. října v New Yorku, ale pochovaný je ve Francii v areálu ruského pravoslavného kláštera nedaleko Poitiers.

Nezapomněli na něj ani v rodném Vladivostoku. V roce 2012 otevřeli park, který nese jeho jméno. U vchodu stojí Yulova socha a pod ní je nápis „král divadla a filmu".

Co ještě nevíte

*Ovládal sedm jazyků včetně čínštiny, japonštiny a maďarštiny.

*Film Král a já byl v Thajsku zakázán, protože tamějšího krále ukazoval jako panovačného barbara.

*Při natáčení Sedmi statečných trval na tom, aby v každém záběru vypadal vyšší než Steve McQueen, i když ve skutečnosti měřili stejně.

*Dceři Victorii šla za kmotru herečka Audrey Hepburn.

*Získal švýcarské a nakonec i americké občanství. Toho se ale v roce 1965 kvůli daním vzdal.

*Celý život rád zpíval, zejména romské písně. Ve Vídni dokonce nahrál desku.

*Velmi rád četl klasickou literaturu a patřil mezi vášnivé fotografy.

*Spoustu peněz věnoval ve prospěch opuštěných dětí.