Přemýšleli jste někdy nad tím, jak moc jste bystří, nebo zda v tomto ohledu spíše zaostáváte? Pokud nevíte a rádi byste na to přišli, něco pro vás máme. Můžete si vyzkoušet náš jedinečný test. V něm je nutné do 15 vteřin objevit tři rozdíly mezi obrázky dívky cvičící jógu.

Mentální cvičení

Mentální zdraví je pro spokojený život skutečně zásadním aspektem. I proto bychom se o něj měli starat stejně, jako pečujeme o zdraví fyzické. Pak máme šanci být vitální do vysokého věku.

Aby náš mozek fungoval, jak je potřeba, je nutná cílená prevence. Ta zahrnuje především zdravý životní styl, tedy racionální stravu a pravidelný pohyb. To ale není všechno, co našemu mozku slouží.

Podle odborníků je také potřeba vyhýbat se rizikovým faktorům, které mozek ohrožují a stojí za vznikem degenerativnácj chorob, jako jsou demence či Alzheimerova choroba. Co si pod pojmem rizikové faktory máte představit?

Zaprvé je to především kouření a alkohol, tyto faktory je nutné z našeho života zcela odstranit, nebo v případě alkoholu alespoň eliminovat na úplné minimum.

Pokud tedy budete zdravě jíst, budete se hýbat, vyhnete se cigaretám a alkoholu, máte velkou šanci zachovat si zdraví mozku po dlouhá léta a ke všemu se vyhnout život ohrožující demenci.

Najdete 3 rozdíly?

Přesto je nutná ještě další věc, kterou je třeba pravidelně dělat, aby náš mozek pracoval, jak má. Je jí samotný trénink mozku, který je pro zdraví a vitalitu tohoto orgánu skutečně klíčový.

Najdete na obrázcích jogínky 3 rozdíly?

Zdroj: Youtube

Na zdraví mozku se ale podílejí i další faktory, které je nutné si ohlídat. Patří sem zdraví našich cév, dobrý sluch a zrak nebo také fakt, zdali se vyskytujeme mezi lidmi.

Právě sociální ilozace může zdraví našeho mozku ohrozit a být jedním z faktorů, které podporují vznik demence. Pozor je třeba si dát také na jakékoliv poranění hlavy.

Pokud jde o mentální cvičení, pak je potřeba, aby úkoly, kterými budete mozek trénovat, byly stále náročnější. Mozek nesmí začít chátrat.

Pokud vám vaše mentální zdraví není lhostejné a chcete být vitální co nejdéle, začněte s tréninkem mozku hned teď. Třeba tím, že si zkusíte náš jedinečný test, ve kterém je nutné najít na obrázcích dívky cvičící jógu 3 rozdíly.

Zvládnout to ale musíte do 15 vteřin. Jen tak se zařadíte mezi bystré jedince. Pokud to nezvládnete a rozdíly nenajdete, nezoufejte.

My vám rozdíly mezi obrázky ukážeme. Stačí se podívat na obrázek níže, kde jsou všechny 3 rozdíly vyznačené červeným kroužkem.

close info Pinterest zoom_in Vidíte je?

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, www.rd.com