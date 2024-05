close info © Filmové studio Barrandov

Film o čarodějnické dívce, která má zůstat 300 let po škole zná snad každý. Saxana se dostane do trablů a cestu jí mimo jiné zkříží i trojice mladíků. Rousek, Adámek a Bujnoch neznají s dívkou slitování. Slitování nemá ani ale reálný život, a to hlavně v případě posledního zmíněného. Co se stalo?

Saxanu už nebaví její pohádkový svět, a tak se rozhodne vydat se do toho lidského. Co se nestane, v "našem" světě se jí velmi zalíbí a rozhodne se, že v něm zůstane. Nicméně to samozřejmě nebude jen tak, a tak se rozhodne přijmout pomoc od mladíka jménem Honza Bláha, který se do ní samozřejmě zamiluje. Bláhu excelentně hraje mladý Jan Hrušínský, zatímco Saxanu krásná Petra Černocká. Dvojice se ovšem nepotýká jen s praktickými překážkami, jako sehnáním babského ucha, ale také s lidskou zlomyslností v podání rošťácké trojice Miki Rousek, Bohouš Adámek a Čenda Bujnoch. Mikiho Rouska ztvárňuje výborný Jan Kraus, Bohouše Adámka Vlastimil Zavřel a Čendu Bujnocha Michal Hejný. Od doby, kdy se film režiséra Václava Vorlíčka natáčel uplynula už pěkná řádka let, přesně třiapadesát. Za tu dobu se samozřejmě představitelé výše zmíněných postav velmi změnili. Až na jednoho, o kterém jsme si tu napsali, se všichni věnují umělecké dráze. Herci před kamerou, moderátoři, divadelníci i dabéři Jan Hrušínský je před kamerou i na divadelních prknech stále jako doma. Větší slabost má ale pro to druhé, dodnes šéfuje Divadlu Na Jezerce. Diváci si ho kromě Dívky na koštěti mohou pamatovat z filmů Můj brácha má prima bráchu nebo Jak se budí princezny. Petra Černocká má slavné příbuzenstvo. Její bratr je diskžokej Pavel Černocký a bratranec byl Vlastimil Brodský. Manželství s Janem Vaculíkem nevydrželo neustálé nevěry, ale dnes je již šťastná s Jiřím Pracným, který je hudebník a kytarista. Dodnes se jako hostka objevuje v divadelní inscenaci Dívky na koštěti, které má ve svém repertoáru Studio DVA. Jana Krause asi není třeba představovat. Charismatický herec za poslední roky vystřídal snad všechny televizní stanice, na kterých měl svou talk show. V současné době je jeho domovskou ta primácká a pořad nese název Show Jana Krause. Vidět jste jej mohli ve filmech Jak se budí princezny, stejně jako Hrušínského nebo v Černých baronech. Představitel Bohouše Adámka Vlastimil Zavřel pochází z umělecké rodiny. Jeho tatínek zpíval operu a maminka baletila. Na studia se tedy vydal na Státní konzervatoř, kde si vybral obor herectví a jeho následné kroky vedly do divadla v Plzni. Kromě Dívky na koštěti ho diváci mohli vidět také v Arabela, Tankovém praporu, Policajtovi z předměstí a Rodinných poutech. Pokud máte rádi seriál Simpsonovi, jistě jste poznali, že jeho hlasem promlouvá Homer. V současné době působí v Divadle Karlín. Čenda Bujnoch emigroval do Ameriky a nakazil se Jediný, kdo se herectví nadále nevěnoval byl poslední z tria, Michal Hejný. Ačkoliv to vypadalo na zářnou kariéru, protože se rozhodl studovat hudebně dramatický obor na Státní konzervatoři a následně i na DAMU, kvůli jeho rebelskému smýšlení, které se v "té" době nenosilo, musel školu opustit. Tehdejší režim jej donutil emigrovat a jeho cílovou destinací se staly Spojené státy americké. Zde se mu podařilo dostat na vyhlášenou školu Lee Strassberga. Nicméně ji nedokončil, a to pro něj už byla definitivní herecká tečka. Hejný byl homosexuál a bohužel se nakazil smrtícím virem HIV, na který dodnes nebyl vynalezen žádný lék. Tato nemoc se mu stala osudnou a "vyhnanec" s velkým talentem tak zemřel opuštěný, daleko od všeho a všech, které měl rád. Zdroje: dotyk.cz, csfd.cz

