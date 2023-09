Divoká prasata ve střední Evropě jsou radioaktivní, zjistili vědci. Varují před jejich konzumací

Tereza Malá 12. 9. 2023

Radioaktivní divočáci ve střední Evropě v posledních dnech plní stránky médií. Je to poté, co šokující studie odhalila, že divočáci potulující se po Německu a Rakousku jsou plní radioaktivního cesia, a to nejen kvůli Černobylu. Vědci varují před tím, abyste si toto kontaminované maso dopřávali.

V šokující zprávě zveřejněné v časopise ACS's Environmental Science & Technology odborníci z Americké chemické společnosti odhalují znepokojivou pravdu o radioaktivních divočácích. Ukázalo se, že tito tvorové nejsou jen oběťmi černobylské katastrofy z roku 1986, ale také strašidelným pozůstatkem testování jaderných zbraní prováděného před 60 až 80 lety! pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Proč právě divoká prasata? „Šedesát let staré Cs ze spadu jaderných zbraní významně přispívá k pověstné úrovni kontaminace divočáků ve střední Evropě, o níž se dříve soudilo, že jí dominuje Černobyl," vysvětlují vědci. Viníky této radioaktivní hrozby jsou cesium-137 a cesium-135, vedlejší produkty jaderných výbuchů a výroby jaderné energie. Obě formy cesia představují pro člověka vážné zdravotní riziko, nemluvě o jejich škodlivém vlivu na životní prostředí. Proč jsou však postiženi zejména divočáci? Obecně se na video o zvířatech v oblasti Černobylu podívejte zde: Zdroj: Youtube Za všechno mohou jejich stravovací návyky Divočáci mají zálibu v půdních pochoutkách, jako jsou houby a podzemní lanýže. Tyto houby jsou však hlavními kandidáty na absorpci cesia. Radioaktivní cesium proniká do půdy a dostává se do těchto lahodných pochoutek, které se bohužel dostávají na jídelníček divočáků. Navzdory klesajícímu obsahu cesia-137 ve většině lovné zvěře se divoká prasata tomuto trendu stále vzpírají. Hladina radioaktivity v nich zůstává alarmujícím způsobem vysoká a často překračuje zákonem stanovené limity pro bezpečnou konzumaci. V Německu překročilo bezpečnostní limity neuvěřitelných 88 % testovaných vzorků divočáků (podle japonských norem 100 %). K určení zdroje této radioaktivity vědci použili detektory záření gama a pokročilou hmotnostní spektrometrii. Klíč spočívá v poměru cesia-137 a cesia-135. Vysoký poměr naznačuje, že zdrojem jsou testy jaderných zbraní, zatímco nízký poměr ukazuje na jaderné reaktory. Související články close Magazín Video: Černobyl zaplavily zmutované žáby. Jsou děsivé a radiace jim nevadí Šokující zjištění? Až 68 % kontaminace pochází pouze z testování jaderných zbraní. V některých případech je obsah cesia z těchto testů natolik vysoký, že maso divokých prasat není vhodné k lidské spotřebě. Tato studie odhaluje dosud podceňovaný zdroj radioaktivní kontaminace bavorských divočáků. Je to střízlivá připomínka toho, že minulé jaderné aktivity stále pronásledují naše životní prostředí a potravinový řetězec. Vzhledem k tomu, že cesium z Černobylu nadále proniká do půdy, může se úroveň této radioaktivity potenciálně ještě zvýšit. Související články close Magazín Sloní noha: V suterénu elektrárny leží nejhrůznější místo Černobylu. Zabijí hned Důsledky jsou hrozivé Rostoucí populace divokých prasat představuje hrozbu pro bavorské lesy, které kvůli obavám z kontaminace zůstávají nedotčeny. Budoucí jaderné havárie nebo výbuchy by navíc mohly kontaminaci ještě zhoršit a ovlivnit bezpečnost potravin na desítky let. Až tedy budete příště uvažovat o kančích hodech v Německu nebo Rakousku, dvakrát si to rozmyslete. Tato radioaktivní zvířata slouží jako důrazná připomínka odpovědnosti lidstva za zodpovědné řízení jaderných aktivit a ochranu našeho životního prostředí před trvalým poškozením. Zdroje: www.popularmechanics.com, www.washingtonpost.com, www.nytimes.com

