Dílo Matky přírody nebo neznámé ztracené civilizace? Objevilo se jen na krátký okamžik a opět ho pohltilo moře. Přesto se ho podařilo zachytit na videa, která se stala virálními a – jak se dá čekat – podnítila teorie o ztracené civilizaci a kontinentu Mu.

Cesta do neznáma…

Na jaře loňského roku se při neobvykle silném odlivu u pobřeží ostrova Sachalin na chvíli u moře vynořila cesta, která vypadala jako postavená z obrovských kamenných dlažebních kostek. Přestože nad hladinou nezůstala dlouho, pozornost obyvatel ostrova upoutat stačila. Kam vedla, kdo ji postavil a jakou technologii museli stavitelé znát, aby sestavili tak obrovské kamenné bloky? I takové otázky problesky udiveným „chodcům po mořské dálnici“ hlavou. Na podrobnější zkoumání nebyl čas, ale přesto mnozí věří, že je to stavba, a ne přírodní útvar.

… nebo cesta k paláci?

Sachalin leží severně od Japonska v Tichém oceánu a je to největší ruský ostrov. Jeho jižní část, Kurilské ostrovy a japonské ostrovy na severu byly po staletí domovem domorodé kultury Ainuovů. Proč zmínka o Japonsku, domorodcích a jaká může být souvislost? Dlážděná cesta pod hladinou u Sachalinu leží nedaleko záhadných podmořských skalních útvarů známých jako Yonagumi. Přinejmenším japonský geolog Masaaki Kimura, který je jako jeden z mnoha zkoumal věří, že to jsou pozůstatky pyramid, staveb a silnic kultury Yamata či ztraceného kontinentu Mu. Proč by proto nemohla zanechat své stopy až u Sachalinu, nehledě na to, že ruský i japonský ostrov stejná kultura později obývala?

Záběry dlážděné cesty ukazuje následující video:

Zdroj: Youtube

Jen čas a eroze

Mnozí badatelé a geologové jsou přesvědčení, že jsou podmořské Yonagumi útvary přírodního původu. Leží v subdukční oblasti se zvýšenou seismologickou aktivitou, a tak si tam se skálami mohla příroda skutečně pohrát, a do podivuhodných nádherných útvarů je opracoval čas a eroze. Sachalinská „magistrála“ leží ve stejné geologické oblasti. I tam si tisíce let mohlo moře omílat nějakou podmořskou horu, aby se pak na chvíli pochlubilo lidem svým dílem a zamotalo jim hlavu.

Nadšenci záhadného útvaru, který na chvilku odhalil oceán, žádají o odborný geologický a archeologický průzkum. Zatím se ho žádná instituce neujala. Snímky a videa jsou důkazem, že v nevelké hloubce u Sachalinu skutečně leží zvláštní cesta. Není to klam. A jen vědci můžou dát odpověď na její původ – a možná i na to, kam až vede…

Zdroje: mysteriousthing.com, aubtu.biz