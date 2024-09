Vlasy jsou a mají být ozdobou každé ženy. Bohužel ne vždy se zadaří, aby každá žena vypadala tak, jak to sluší nejen její postavě, ale i věku. Odborníci se shodují, že ženy nad padesát by měly vynechat jeden typ účesu. Víte, který?

Krásné vlasy

Vlasy jsou základem vizáže každé ženy. I proto je nutné se o svou kštici starat a nechat si pravidelně zastřihávat konečky.

Jen tak docítíte vlasů, které budou nejen krásné, ale i zdravé. Aby však vlasy vypadaly skutečně dobře, je nutné přihlížet i na svůj věk.

Ačkoliv je pro mnohé z nás věk nepodstatné číslo, jen stěží můžeme očekávat, že v 50 budeme vypadat stejně jako ve dvaceti.

V závislosti na věku by ženy měly volit účes, který jim nebude zbytečně přidávat roky na víc. V tom jsou odborníci na vlasy za jedno.

Snem každé ženy jsou krásné a dlouhé vlasy, ty se však právě podle odborníků vůbec nehodí pro ženy, které jsou starší 50 let.

Na to pozor

Ačkoliv jsou rovné dlouhé vlasy samy o sobě krásné, mají tendenci zvýraznit nepěkné linie vrásek, se kterými je nutné v tomto věku počítat.

Jednoduché účesy pro ženy nad 50 let:

Zdroj: Youtube

S tím souhlasí i vlasový expert Justin Hickox: „Ženy nad 50 by neměli by nosit rovné dlouhé vlasy. Vlasy mohou vypadat krásně samy o sobě, zvláště pokud jsou dobře upravené, ale k čemu to je, když s nimi obličej nemá nic společného?“

Podle Hickoxe jsou dlouhé rovné vlasy pro ženy nad 50 spíše přítěží, která zvýrazní jejich stáří a vypadá ošklivě.

„Dlouhé rovné vlasy nepomohou zvýraznit něco obzvlášť atraktivního na obličeji, ani nezakryjí nějakou tu nedokonalost," dodává Hickox.

Ženy nad padesát by měly podle Hickoxe volit vrstvený střih, který zakryje potřebné a zvýrazní vše, co v tomto věku může. Pokud se obáváte, že vaše vlasy budou po sestříhání příliš tenké, tuto pochybnost rovnou odhoďte.

Řídce vypadajícím vlasům se můžete vyhnout tím, že vám je kadeřník sestříhá tak, aby nebyl velký rozdíl v délce vrstev vlasů pod okrajem temenní kosti. Tedy v místě, kde je obličej nejširší.

Zdroje: story.hr, www.dailymail.co.uk, www.markglenn.com