Všeobecně je vnímáno, že ženy se dožívají vyššího věku než muži. Astrologové provedli dokonce speciální výzkum, který se zabývá souvislostí mezi datem narození a úmrtím. Díky výsledkům této studie známe znamení, která se prokazatelně dožívají nejvyššího věku.

Astrologové z amerického Centra pro astrologické studie provedli výzkum vztahu mezi znameními zvěrokruhu a délkou života. Tito astrologové analyzovali data narození více než 60 000 zesnulých lidí z celého světa. Vzorec mezi znamením zvěrokruhu a očekávanou délkou života se začal vytvářet, když dosáhli počtu 5 000. Na konci experimentu si byli touto souvislostí jisti. Pravdivost tohoto výzkumu potvrdili i další významní světoví astrologové. Je tedy téměř jisté, že na základě znamení zvěrokruhu lze bezpečně odhadnout délku života člověka.

Beran



Nikoho nepřekvapí, že na prvním místě je nejdivočejší znamení zvěrokruhu. Zdá se, že silný a odolný Beran přečká všechny životní bouře. Odhodlání a houževnatost jim umožňují překonat většinu životních překážek, včetně těch zdravotních. Ženy ve znamení Berana se dožívají 79 let. Podle výsledků je to o rok více než muži.

Dámy zrozené v Beranu jsou jednoduše odolné vůči stresu. Slabší jedinci, kteří mají nižší frustrační toleranci, mohou trpět bolestmi hlavy, nespavostí a srdečními komplikacemi. To jim může zabránit v tom, aby se těšili dlouhému a plodnému životu. Nic není zadarmo. Aby se žena v Beranu dožila požehnaného věku, musí včas vědět, kde ubrat a kde se dobíjet.

Panna

Panny jsou nejzdravějšími znameními zvěrokruhu. Není divu, protože jsou vášnivé vyznavačky zdravého životního stylu. Panna velmi dobře vnímá své tělo, jakmile pocítí, že jí není dobře, běží k lékaři. Tyto dámy se rády udržují v perfektní v kondici. Obvykle lze jen s těží uhádnout jejich věk, protože vždy vypadají mladší.

Umí úspěšně tlumit stres ve svém životě. Muži ve znamení Panny se v průměru dožívají 77 let, zatímco ženy až 81 let. To ovšem není samozřejmost, proto musí ženy v toto znamení jíst zdravě, vyhýbat se přejídání a sportovat. Dělá jim dobře krátkodobý půst. Pokud dodržují všechna pravidla, mají velký potenciál dožít se nadprůměrně vysokého věku.

Kozoroh

Kozorozi umí být velice intenzivní a občas příliš tlačí na pilu. Tito zrozenci jsou perfekcionisté. Jsou zvyklí být úspěšní, a to i v oblasti svého tělesného zdraví a kondice. Ženy narozené v Kozorohu chápou, že je důležité být fit, jedině tak lze ustát aktivní život, který žijí.

Téměř nevynechávají žádné preventivní lékařské prohlídky a přísně dodržují pokyny lékařů. Tato ambiciózní dáma se chce dostat na vrchol své kariéry a to se jí povede pouze, když bude zdravá. Kozorožky mohou žít i déle než 80 let. Muži Kozorozi se v průměru dožívají 77 let.

Býk

Ženy v Býku ví, jak si naplánovat reálné cíle, a umí se radovat z maličkostí. Vládne jim Venuše, planeta lásky a luxusu. Na stres nemají tyto dámy čas. Býci jsou hrdí na svou přirozenou krásu a udělají pro její udržení maximum. Kromě toho nejsou ženy v tomto znamení příliš extravagantní. Milují luxus, ale jsou natolik moudré, aby utrácely s rozmyslem, takže se nezadluží.

Jedinou věcí, za kterou budou Býci vždy hodně utrácet, je péče o pleť a tělo. Dámy narozené v tomto znamení se dožívají průměrně 80 let, zatímco muži se mohou dožít až 82 let. Nicméně by si Býci všeobecně měli dávat pozor na obezitu. Ani zdravotní problémy s močopohlavními orgány nejsou výjimkou. Nepodceňujte první příznaky.

Váhy

Pro Váhy je zásadní být v pohodě. Toto vzdušné znamení se snaží zůstat klidné a uvolněné, bez ohledu na okolnosti. Ženy v tomto znamení jsou také pověstné svou krásou a udělají vše pro to, aby si ji udržely. Nešetří proto na drahých pěsticích produktech. Jejich sebeláska je nutí i k uctívání zdravého životního stylu.

Váhy jsou dalším znamením, u kterého je obtížné odhadnout přesně jejich věk, protože vždy vypadají mladě. Statisticky mají sice nejkratší průměrnou délku života na našem seznamu, ale jsou silné a odhodlané. Muži se dožívají kolem 73 let, zatímco ženy 77 let. Pokud se tyto dámy nezanedbávají, mohou se dožít i 80 let.

