Známe ho coby šarmantního malého kluka s přezdívkou Dlouhý Janek, do něhož se zakoukala i Leontýnka, krásná malá bílá paní. Řeč není o ničem jiném než o dětském filmu Ať žijí duchové! Co ale dělá herec Jiří Procházka v civilním životě?

Vyučený dámský kadeřník, pracovník bezpečnosti v pandemii a zvukař na koncertech během klidu– to jsou jen některé tváře Jiřího Procházky, bývalého dětského herce, známého jako Dlouhý Janek z pohádky Ať žijí duchové!

Na jeho roli ve filmu Ať žijí duchové! a pověstný javor – jasan si zavzpomínejme zde:

Odezva na pandemii – zvukař i „sekuriťák“

Jiří Procházka alias Dlouhý Janek z filmu Ať žijí duchové!, překvapil mnohé, když během pandemie přijal netradiční zaměstnání. Ve věku 56 let usedl do role securiťáka v pražském Paláci Koruna. I přes svou lásku k hudbě a zvukovým technologiím nelenil a své schopnosti využil k hlídání a zajišťování bezpečnosti.

„V 56 letech jsem začal dělat securiťáka u kamaráda. Ještě dodnes mám nějaké směny v Paláci Koruna. Práce se nebojím, ale mohlo by to u nás v Čechách lépe zaplacené,“ komentuje Procházka.

Cesta k mistrovství ve štípání a kadeřnictví

Ovšem Jiří Procházka není jen tváří známou z filmového plátna. Po neúspěchu na konzervatoři se vyučil dámským kadeřníkem. Jeho lásku k tomuto řemeslu podnítili otec a starší sestra. „Můj táta jezdil se svými vlasy jako kadeřnický model a vyhrávali s kadeřníkem celosvětové soutěže. Táta měl k tomu hodně blízko, proto šla starší sestra na kadeřnici. Já jsem s tím začal už před nástupem na učňák. Stříhal jsem své spolužáky nůžkami na papír, dodnes na to vzpomínám,“ líčí Procházka s úsměvem.

Přestože práce kadeřníka není jeho hlavním zdrojem obživy, stále ji vykonává jako koníček. „Stříhal jsem ještě i po revoluci, kdy jsem byl kadeřníkem na volné noze, jako soukromník. Jenže jsem neměl peníze na vlastní salon, nevyšla ani půjčka, takže jsem si v Praze salon nepořídil.“

A jak vypadá dnes?

Život po filmovém úspěchu

Film Ať žijí duchové! z roku 1977 zůstává oblíbeným dílem napříč generacemi. Jiří Procházka se díky roli Dlouhého Janka stal ikonou dětského herectví. Sám s odstupem času oceňuje nejen samotné natáčení, ale také hudbu ve filmu od Jaroslava Uhlíře. Navzdory počáteční kritice za nezpěvné melodie se písně z filmu staly evergreeny.

„Na Ať žijí duchové! ujíždí už několikátá generace, protože tvůrcům se to fakt povedlo. Co málokdo zmiňuje, že to byla filmová prvotina Jaroslava Uhlíře, který k tomu dělal muziku. Tenkrát to někdo hodně zkritizoval, že jsou to melodie nezpěvné a těžko zapamatovatelné. Přitom kamkoliv přijedu s kapelou, chtějí po nás hrát Hajný je lesa pán nebo Pramen zdraví z Posázaví,“ vysvětluje Procházka.

Ve svém osobním životě Procházka přiznává, že se mu daří, i když jeho vztah s přítelkyní prošel v posledních letech mnohými peripetiemi (informace, které máme, jsou k dnešnímu datu tři roky staré). I přes svých 58 let zůstává Jiří aktivní a udržuje se v kondici. Mimo jiné se věnuje lyžování a sportovním aktivitám. Užívá rozmanitosti života a v srdcích českých diváků zůstává jako Dlouhý Janek. Ve skutečném životě ale vystřídal celou řadu prací, byť za svou původní profesi si zvolil kadeřníka.

