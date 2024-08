Externí autor 15. 8. 2024 clock 4 minuty

Kdo z nás by se nechtěl dožít alespoň devadesáti let a v požehnaném věku vyprávět pravnoučatům, jaké to bylo za jeho mládí. Jestli jste se ale narodili v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, máte šanci si tenhle sen splnit, protože se dožijete vysokého věku.

Předpokladem dlouhého a zdravého života je kvalitní stravování, pohyb, dostatek sociálních vztahů také třeba to, jak se vyrovnáváme se stresem. Jinými slovy, kvalitu a délku života můžeme do jisté míry ovlivnit i bez ohledu na to, v jakém znamení jsme se narodili.

Ale pravdou je, že některé z výše vyjmenovaných faktorů nám jdou lépe, jiné hůř. Souvisí totiž s naším nativem. Tedy znamením horoskopu, v němž jsme přišli na svět. Kdo má proto v tomhle ohledu větší šanci na delší život? Podívejte se:

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Víte, proč se Býci dožívají dlouhého věku? Protože to jsou flegmatici. Přesněji řečeno, nic je nerozhází. A stres, zabiják dnešní doby? Tak ten jim neříká už vůbec nic. Pokud patříte mezi dobrodruhy hazardéry, pak Býk není nic pro vás. Někomu takový člověk může připadat jako zpomalený film nebo pořádný lenoch, ale chyba lávky. Býk totiž potřebuje věci analyzovat, zvážit a teprve pak se rozhodne.

Býkovi je dobře v bezpečném přístavu. Ten pro něj znamená nejenom funkční rodinu a dobré přátele, ale také finanční polštář, který mu umožní žít bez strachu, že jednoho krásného dne nebude mít „ani na chleba“. A protože to s penězi umí, chytře investuje.

Mimochodem, vydělané peníze si umí užít. Dopřává si nejenom patřičný relax, ale také dobré jídlo, v dobré společnosti přátel. Navíc o sebe pečuje i po zdravotní stránce. Není to sice žádný super sportovec, ale udržuje se v kondici alespoň rekreačním pohybem, navštěvuje fyzioterapeuta, hlídá si váhu a pravidelně si dopřává wellness.

Kozoroh 22. 12. - 20. 1.

Už jste viděli víc přízemního člověka než je Kozoroh, jehož životní mantrou jsou pravidla? Asi sotva. Je to až moc pracovitý člověk, vhodnější je označení workoholik, a svědomitý k tomu. Jenže on má svou práci většinou rád, vlastně je to pro něj takový motor. A protože je i dost odolný, pravidelné dávky stresových situací po něm klouzají bez ztráty kytičky.

Jehož další vlastností, která mu pomáhá k oné vysněné metě devadesáti let je zodpovědnost. Jinými slovy, stejně jako je zodpovědný v práci, je zodpovědný i v péči své zdraví. Přesně ví, kdy má preventivní lékařskou prohlídku, sebemenší problém hned řeší a nepatří k lidem, kteří by se hroutili, když je zle.

Podle řady potvrzených výzkumů dlouhověkost ovlivňuje i správný jídelníček. A tady se ukazuje Kozorohova výhoda, jelikož ten jí proto, aby se hlavně nasytil. Střídmost je pro něj zásadní, stejně jako fakt, že nedokáže žít osaměle. Což je další z aspektů pro dlouhé dožití.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Jestli se Panna nenechá něčím doběhnout, pak je to stres. Důvodem je zcela jednoduchý fakt. Panna je totiž velká plánovačka, proto ji nemůže nic překvapit. Veškeré potíže definuje ještě dřív, než přijdou. A pokud se přece jenom nějaké objeví, jsou tak malé, že je zlikviduje v zárodku.

S tím souvisí i fakt, že důsledně dbá na své stravování a konzumuje pouze kvalitní potraviny. Jídelníček čas od času konzultuje s nutričním terapeutem, aby se ujistila, že všechno dělá správně. Panna potřebuje mít pořádek nejenom v životě, ale i v bytě. A také se jí to daří, protože je systematická a praktická. Nesnáší chaos a snaží se co možná nejméně trápit či nervovat.

Panna se ráda udržuje, proto neváhá do svého vzhledu a zdraví investovat. Velmi dobře ví, že se jí taková investice vrátí. Ale nenechte se mýlit, nepotřebuje se předvádět před ostatními, jak mladě vypadá. V jejím případě jde o to, že se takto cítí dobře. A o tom to je...

