Externí autor 18. 4. 2024 clock 3 minuty

Dna, lidově zvaná pakostnice, bývá označována také jako nemoc králů. A to hlavně kvůli tomu, že vzniká z přemíry konzumace masa, tučných výrobků, alkoholu a dalších, kaloricky náročných jídel. Zatočit s ní můžete několika způsoby. Jedním z nich je oblíbená babská rada. O co jde?

S dnou jde ruku v ruce vysoký obsah purinů, neboli dusíkatých sloučenin. Vyskytují se v některých potravinách a s nimi se dostávají do našeho těla, kde dochází k jejich zpracování. Na konci tohoto metabolického procesu vzniká kyselina močová.

Jak zatočit se dnou

Možná vás to překvapí, ale ve své prvotní funkci je kyselina močová antioxidant. Lidský organismus se umí jejího nadbytečného množství zbavit prostřednictvím ledvin, trávicí soustavy a pokožky. Někdy se ale stane, že jí je tak moc, že tělo přebytky naopak začne ukládat, protože je nedokáže dostatečně odfiltrovat.

Pokud vás trápí záchvaty způsobené tímto onemocněním, měli byste jednat. Zásadní je samozřejmě navštívit lékaře, ale ještě před tím můžete pro své zdraví něco udělat sami. Prvním krokem je úprava jídelníčku. To znamená vynechat potraviny s vysokým obsahem purinů. Myslete ale přitom na to, že pokud radikálně snížíte konzumaci masa, měli byste bílkoviny v něm obsažené nahradit rostlinnými.

Důležité je navýšení pitného režimu. Měli byste vypít minimálně 2 a půl litru vody, ideálně pramenité nesycené. Skvělým pomocníkem jsou rovněž bylinkové čaje.

Na dnu s kopřivou

Obvykle na ni nahlížíme jako na nepříjemný plevel, který nám ničí zahradu. Jenže kopřiva je také léčivka, která v sobě právě teď zjara ukrývá největší sílu. Ostatně, ne nadarmo ji právě v tomto období naše babičky používaly téměř na všechno.

Kopřivy jsou ceněné zejména pro svůj obsah minerálů a vitaminů skupiny B a C. Vyskytují se v nich i polyfenoly, antioxidanty, aminokyseliny, pigmenty a tuky.

Proč funguje na dnu

Látky obsažené v kopřivě tlumí zánět a působí jako diuretika. Jinými slovy, pomáhají vyplavovat kyselinu močovou z těla ven. Připravit si z ní můžete čaj, různé výluhy, šťávu.

Samostatné čerstvé lístky přiložte na místo postižené dnou a uvidíte, jak rychle se vám uleví.

Kopřivový čaj

Stejně jako při přípravě čaje, šťávy nebo jakýchkoli jiných produktů či jídel z kopřiv je třeba trhat rostliny na čistém bezprašném místě. Ideálně ve vlastní zahradě nebo v přírodě. Tradičním domácím lékem z kopřiv je čaj, který připravíte snadno:

Do hrnku dáte hrst omytých kopřivových listů a zalijete necelým čtvrt litrem vroucí vody. Čaj necháte louhovat asi 10 až 15 minut a po té přecedíte přes síto. Čaj je vhodné pít 3× denně minimálně po dobu 7 dnů. Pokud se rozhodnete pro delší kůru, měli byste si po třech týdnech udělat týdenní přestávku, a pak dál pokračovat v kůře.

Kopřivová šťáva

Další z možností, jak získat z kopřivy cenné látky, je výroba šťávy. Postup je zcela jednoduchý. Natrhejte mladé kopřivy, následně je posekejte na menší kousky a vložte do odšťavňovače. Šťávu, která vám z něj vyteče, nalijte do formiček na led a zamrazte. Vydrží vám až do další sezóny. Použít ji můžete nejenom do klasického čaje, ale také k dochucení domácích limonád.

