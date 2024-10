Externí autor 9. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Talentovaná herečka a klaunka Jitka Molavcová sice umí diváky rozesmát, o svém soukromí ale mlčí jako hrob. Důvodem je pravděpodobně to, že jí osud pořádně naložil. Její partner má totiž závažné zdravotní problémy, kvůli kterým je odkázaný na invalidní vozík.

Již roky žije Jitka Molavcová s hercem a dabérem Alfrédem Strejčkem. Ten byl kdysi vytrvalý sportovec, rád si chodil zaběhat i ve vyšším věku, a tak nejspíš nikdo nepředpokládal, co ho čeká.

V roce 2017 si šel jako obvykle zaběhat do Stromovky, krátce poté se ale u něho objevily nevysvětlitelné zdravotní potíže. V noci ho začaly brnět nehty, končetiny a ráno se již nedokázal ani pohnout.

„Najednou telefon, já jela v tramvaji a on mi říká – Jituško, pomoz mi... Jeli jsme do motolské nemocnice a tam už si ho nechali. Řekli mi, kdybyste přijeli o deset minut později, tak by bylo pozdě,” zavzpomínala na osudné chvíle Molavcová, která se o smutných vzpomínkách rozpovídala pro dokumentaristku Olgu Sommerovou.

Diagnóza byla zdrcující. Strejčkův organismus totiž napadl virus, kvůli kterému se u něho projevilo onemocnění zvané Guillain-Barrého syndrom. Ten napadá nervovou soustavu nemocného a způsobuje ochrnutí.

Následovaly dlouhé týdny rehabilitací, během kterých se snažil Alfréd Strejček vrátit znovu do života. Neměl to ale vůbec jednoduché. Postupně ho totiž potkala mrtvice, embolie a nakonec onemocněl koronavirem. Nějakou dobu to dokonce vypadalo, že nepřežije. Nakonec ale všechny překvapil.

„Legrace nastala ve chvíli, kdy za mnou chodily návštěvy, především mé dcery a Jitka, a chtěly se mnou mluvit. A já jsem zjistil, že pouze bezhlasně otevírám ústa,“ popsal v dokumentu 13. Komnata Strejček náročnou rekonvalescenci.

Navzdory nemoci se snaží pracovat

Dnes herec žije v rehabilitačním sanatoriu, a přestože svůj počítač může ovládat pouze hlasem, nebrání mu to v práci. Je neustále dobře naladěný a užívá si, že jeho život stále pokračuje. Kromě toho má po boku svou milující partnerku Jitku Molavcovou, která se mu snaží maximálně pomáhat.

„Alfréd je vzácný člověk a my si věříme navzájem. Máme vlastně velký štěstí. Mám ho moc moc ráda,” řekla dojemně herečka.

Jejich vztah, který začal jako u řady umělců pracovně, trvá již přes třicet let. „Mám pocit, že náš vztah se teprve stal skutečným vztahem po mém onemocnění, které trvá už pět let. V těchto situacích nejlépe poznáte toho druhého člověka,” podotkl Alfréd Strejček.

Dvojice se loni tajně vzala

Jejich láska paradoxně díky onemocnění natolik zesílila, že se dvojice v loňském roce tajně vzala. Fakt, že ženich do kostela k oltáři musel přijet na invalidním vozíku, jim přitom nijak nepřekážel.

Jednalo se o malou a pěknou církevní svatbu. Jitka Molavcová si na tuto vzácnou příležitost pořídila elegantní klobouček. Na obřad pak dorazilo až z Brna Janáčkovo kvarteto, se kterým Alfréd Strejček kdysi spolupracoval.

V minulosti byla Jitka Molavcová třicet let vdaná za herce Jana Petráně. Alfréd Strejček byl ženatý dokonce dvakrát. Jeho první žena Consuela Morávková ale emigrovala a opustila ho. Druhá manželka Jarmila Nygrýnová zase bohužel zemřela na rakovinu.

