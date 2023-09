close info Zdroj: Image credit: Oscar Nilsson

Tereza Malá 26. 9. 2023

Představte si, že se vrátíte o více než 4 000 let zpět do minulosti, do starší doby bronzové, a setkáte se s mladou ženou jménem Upper Largie Woman. I když vám její jméno možná nic neříká, její příběh je poutavý a nedávno byl fascinujícím způsobem oživen, díky rekonstrukci její tváře.

Příběh začíná na území dnešního Skotska, kde Upper Largie Woman prožila svůj život. Byl zahalený tajemstvím, dokud archeologové v roce 1997 nenarazili na její ostatky v kamenném hrobě v kamenolomu. Díky zázrakům moderní vědy a umění nyní můžeme spatřit její tvář. close Magazín Vědci zrekonstruovali tvář nádherné ženy ze starého Egypta. Posuďte, zda by byla krásná i dnes Rekonstrukce je až překvapivě realistická Rekonstrukce Upper Largie Woman, která byla nedávno odhalena ve skotském muzeu Kilmartin, je ohromující. Busta, kterou vytvořil Oscar Nilsson, forenzní umělec ze Švédska, je realistická a představuje mladou ženu s tmavými spletenými vlasy, oblečenou do oděvu z jelení kůže. Na této rekonstrukci je obzvláště zajímavý způsob, jakým se zdá, že se na nás, diváky, kriticky dívá. Jako by se zamýšlela nad naší existencí napříč tisíciletími a ptala se, kdo jsme a jaký je náš dnešní život. "Napadlo mě, že by mohlo být zajímavé to trochu překroutit a vlastně si myslet, že nás vidí. A jak vidíte, zdá se, že je k nám trochu kritická (to jí nemám za zlé...)," říká Nilsson a dodává tomuto archeologickému objevu nádech rozmarnosti. close info Image credit: Oscar Nilsson zoom_in Průběh rekonstrukce Kdo byla žena z Horní Largie? Odhalení detailů života ženy z Horní Largie vyžadovalo kombinaci vědeckých technik. Analýza kostí a zubů naznačila, že její život skončil ve 20 letech a byl poznamenán nemocemi a podvýživou. Radiokarbonové datování poskytlo časový rámec, který její existenci klade mezi roky 1500 př. n. l. a 2200 př. n. l., tedy pevně do mladší doby bronzové. Ačkoli její DNA zůstala nepolapitelná, stopy z izotopů naznačují, že vyrůstala na místním území ve Skotsku. Kdo však byla žena z Horní Largie a jaká mohla být její etnická příslušnost? Odpověď se částečně skrývá v artefaktech nalezených v jejím hrobě - stéblech beakerské keramiky. Naznačuje to, že byla součástí kultury Beaker, která se vyznačuje charakteristickými zvoncovitými nádobami. Kultura Beaker, jejíž kořeny sahají do střední Evropy, se nakonec kolem roku 2400 př. n. l. rozšířila do Británie a nahradila dřívější neolitické komunity. "Uhlíkové datování naznačuje, že by mohla být potomkem prvních příchozích z kultury Beaker," vysvětluje Sharon Webbová, ředitelka a kurátorka Kilmartinského muzea. close Magazín Vědci zrekonstruovali tvář šamanky, která žila před 8 500 lety v Německu. Byla krásná, podívejte Průběh rekonstrukce Vytvoření pozoruhodné rekonstrukce zahrnovalo několik kroků. Lebka ženy z Horní Largie byla naskenována počítačovou tomografií a poté vytištěna na 3D tiskárně. Chyběla jí však dolní čelist a levá strana lebky byla fragmentovaná, což vyžadovalo pečlivou rekonstrukci. Nilsson poté zvážil faktory, jako je věk, pohlaví, hmotnost a pravděpodobný původ, aby určil tloušťku tkáně. Konečný výsledek představuje ženu s široce posazenýma očima, širokým nosem, který byl pravděpodobně otočen vzhůru, zaobleným čelem a širokými ústy. Zajímavé je, že rekonstrukce vypadá zdravěji, než by mohla být vzhledem k její anamnéze podvýživy. Barvy použité při rekonstrukci jsou sice kvalifikovaným odhadem, ale čerpají z jiných pohřbů ze stejné doby a oblasti s lépe zachovanou DNA. Hotové dílo působí silně a podněcuje diváky k zamyšlení nad záhadami života ženy z Horní Largie a jejími postřehy o našem světě napříč časem. Dnes žena z Horní Largie opět odpočívá, "citlivě znovu pohřbena" ve stejné poloze a orientaci jako před 4 000 lety. Návštěvníci se nyní mohou podívat do jejích „jako živých“ očí v muzeu, kde nadále klade otázky těm, kteří se s ní setkají, a zve nás všechny k zamyšlení nad záhadami minulosti. Souhlasíte, že je nádherná? Zdroje: www.livescience.com, vervetimes.com, vervetimes.com

