Spánek je pro naše tělo a jeho správné fungování skutečně zásadním faktorem, bez kterého se žádný člověk neobejde. Obzvláště podstatný je pak pro seniory, kterým pomáhá předcházet degenerativním onemocněním. Víte, kolik hodin by senioři měli spát?

Důležitost spánku

Spánek je důležitou součástí denní rutiny každého člověka. Během spánku rehenerujeme, nabíráme sílu na další den, trávíme a hlavně posilujeme obranyschopnost našeho těla.

Odborníci na spánek se shodují, že každý člověk, který chce být zdravý a mít dostatek energie, měl spát přibližně osm hodin denně.

Důležitá však není jen délka spánku, ale také jeho kvalita. Kvalitu spánku podpoříme dodržováním pravidelného cirkadiánního rytmu, který bychom měli dodržovat nejen ve všední dny, ale také během víkendu a ve svátky.

Cirkadiánní rytmus znamená, abychom každý den, a to skutečně každý den, chodili spát a vstávali ve stejný čas. Tělo si na tento režim navykne a odměnou nám bude kvalitní spánek a dostatečné množství energie.

Spánek kromě odpočinku zajišťuje regulaci hormonálního systému, imunity a metabolismu. I proto je pro zachování dlouhodobého zdraví zcela klíčový.

Zásadní pro seniory

Tento fakt by rozhodně neměli opomíjet ani senioři, kteří se spánkem mívají potíže. Senioři se během noci častěji budí, nebo dokonce nespí.

Jak stárnutí ovlivňuje náš spánek:

Zdroj: Youtube

Důvodů, proč tomu tak je, je několik. Mnoho seniorů si rádo pospí během dne, čímž zamezí vzniku přirozené únavy večer. Probdělé noci tak nejsou u lidí vyššího věku ničím výjimečným.

Přesto i senioři by podle odborníků měli spát stejně dlouhou dobu jako dospělí středního věku. Tedy sedm až osm hodin denně. Jen tak se mohou vyhnout degenerativním chorobám se stářím spojeným.

Právě tato doba spánku je podle odborníků účinnou prevencí demence a Alzheimerovy choroby. Aby každý senior opravdu spal požadovanou dobu, je třeba dobré spánkové hygieny. Tedy, jak už bylo řečeno, ulehnout a vstávat ve stejný čas.

Důležité je také omezit spánek během dne. Zatímco krátký odpočinek během dne může být prospěšný, delší spánek může narušit vaši noční spánkovou rutinu. Pomoci kvalitnímu spánku mohou také optimální podmínky v ložnici.

Ložnice by měla být chladná, tmavá a mělo by v ní panovat ticho. Právě tyto faktory pozitivně ovlivňují nejen spánek, ale i samotné usínání. Dalším důležitým bodem je vyhnout se kofeinu, alkoholu a těžkým jídlům, a to nejen těsně před spaním, ale také v druhé polovině dne.

Zdroje: kobieta.onet.pl, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, www.nia.nih.gov