Externí autor 1. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Bolesti kolen, kyčlí i dalších kloubů trápí mnoho z nás, zejména s přibývajícím věkem. Řešení však může být jednodušší, než se zdá - stačí sáhnout do kuchyňské skříňky. Běžné koření, které používáme k ochucení jídel, má totiž překvapivé léčivé účinky.

Tohle doslova zázračné koření nejenže dodá vašim pokrmům výraznou chuť a aroma, ale může také významně přispět ke zdraví pohybového aparátu. Stimuluje tvorbu kolagenu, zmírňuje bolesti a celkově posiluje klouby. Možná budete překvapeni, že řeč je o oreganu.

Zázračné účinky

Dobromysl obecná neboli oregano, latinsky Origanum vulgare, je bylina známá především jako aromatické koření. Pochází ze Středomoří a bylo známé už ve starověkém Řecku a Římě. Staří Řekové věřili, že oregano stvořila bohyně Afrodita jako symbol štěstí. K navození dobré nálady se skutečně používá, méně známé jsou jeho pozoruhodné léčivé vlastnosti.

„Je doslova nabité antioxidanty, které chrání buňky před poškozením volnými radikály,“ vysvětluje specialistka na revmatologii Reneé Dronal. Podle ní bylinka obsahuje vysoké množství polyfenolů a flavonoidů, které mají silné protizánětlivé účinky.

Tyto látky mohou pomoci zmírnit bolesti kloubů a zpomalit degenerativní procesy spojené s artritidou a osteoartrózou. „Nejvíce nás však fascinuje schopnost stimulovat produkci kolagenu. Ten je základním stavebním kamenem našich kloubů, šlach a vazů. S věkem jeho produkce klesá, což vede k opotřebení. Oregano může tento proces zpomalit a podpořit regeneraci kloubní tkáně,“ tvrdí odborníci.

Více než jen lék na klouby

Oregano však není jen jednostranným pomocníkem. Jeho blahodárné účinky se projevují v celém těle. Obsahuje totiž celou řadu dalších cenných látek, jako jsou například esenciální oleje karvakrol a tymol. Ty mají silné antibakteriální a protiplísňové účinky. „Také zlepšuje trávení a má dokonce mírné analgetické účinky,“ tvrdí bylinkáři.

Nejčastěji se využívá schopnosti bylinky čistit zahleněné plíce, pomáhá při úporném suchém kašli, při chronickém kataru a ostatních nemocech průdušek. Její české jméno zřejmě vychází z velmi dobrého účinku na nervovou soustavu. „Pomáhá i proti křečím a pro ženy je bylinka důležitá tím, že při vynechání menstruace ji opět vyvolá, napomáhá pravidelnosti menstruačního cyklu a uvolňuje křeče,“ tvrdí lékaři.

Jak ho používat?

Abyste z oregana vytěžili maximum, je důležité jej správně používat. Nejjednodušší způsob je samozřejmě přidávat ho do jídla. „Skvěle se hodí do italské kuchyně - na pizzu, do omáček na těstoviny nebo na grilovanou zeleninu,“ radí šéfkuchaři. „Ale nebojte se experimentovat. Zkuste ho přidat do salátů, polévek nebo si s ním ochutit olivový olej.“

Pro terapeutické účely se doporučuje užívat oregano ve formě čaje nebo doplňků stravy. „Právě čaj je velmi účinný při nachlazení nebo trávicích potížích,“ vysvětluje bylinkářka Alena Kratochvílová. „Pro pravidelné užívání doporučuji kapsle s extraktem z oregana, které zajistí konzistentní dávku účinných látek.“

Kde ji najít?

Bylinku najdete na mnoha místech, snadno se dá i vypěstovat. Hodí se nejen na zahradní skalku, ale i do velkých květináčů, misek a truhlíků na balkon či terasu. Sbírá se těsně před začátkem kvetení, jakmile se začnou otevírat první květy, a to celou, asi 25 cm dlouhou horní část rostliny i s listy. „Čerstvé oregano pak lze uchovávat v lednici zabalené ve vlhkém papírovém ubrousku, zatímco sušené oregano si zachovává chuť až několik měsíců,“ doporučují bylinkáři.

Zdroje: www.cronista.com, www.bylinkyprovsechny.cz