Glen Michael Herbert, velký fanoušek Pána prstenů, proměnil obyčejnou dodávku v magický příbytek inspirovaný kouzelným světem J. R. R. Tolkiena a vytvořil tak příběh, který jako by vyskočil přímo ze Středozemě. Interiér dodávky vám vyrazí dech.

Herbertova dodávka, kterou s láskou pojmenoval Radagast podle hnědého čaroděje a strážce lesa, se nachází uprostřed klidné krásy národního parku Dartmoor v jižní Anglii a je důkazem jeho vášně pro tuto nezapomenutelnou fantasy sérii. Ostatně, svědčí o tom i jeho zevnějšek...

close info Credit: Jam Press/@art_of_spellbound zoom_in Zvenku obyčejná dodávka je vevnitř jako jiný svět

Pán prstenu v každém detailu

Herbert, zručný řezbář, do interiéru dodávky pečlivě vyřezal složité výjevy z Pána prstenů, draky, mapy a další prvky Středozemě. Jeho oddanost detailům je zřejmá a vytváří atmosféru, díky níž by se každý fanoušek série cítil jako doma v Roklince nebo Fangornském lese. Uvnitř dodávky se nachází držák toaletního papíru s motivem draka a útulná ložnice, která evokuje podstatu hobitího života a zve cestovatele, aby se vydali na vlastní epické dobrodružství.

"Tento život mě přitahoval, protože jsem vždycky chtěl být strážcem hvozdu," svěřil se Herbert a vysvětlil svou inspiraci pro tento jedinečný životní styl. Jeho dodávka, kterou zdobí jeho dřevořezby, skutečně odráží jeho spojení s mystickým světem Tolkienovy tvorby.

Posuďte sami:

Trvalá adresa: U Pána prstenu

Původně měl Herbert v úmyslu dodávku po dokončení své proměny prodat, ale nedokázal se s mistrovským dílem, které vytvořil, rozloučit. Zamiloval se do svých řezbářských prací a rozhodl se, že si dodávku ponechá a udělá z ní své trvalé bydliště. Jeho oddanost svému řemeslu a láska k Pánu prstenů jsou patrné v každém koutě Radagasta.

Interiér dodávky přenáší své pasažéry do říše fantazie a zachycuje ducha dobrodružství a magie, kterým je Tolkienův svět proslulý. Draci, čarodějové a hobiti ožívají v těchto stěnách a vytvářejí atmosféru, která působí fantasticky i domácky. Přestože draci nejsou ústředním tématem Pána prstenů, stali se Herbertovými oblíbenými postavami, o čemž svědčí prvky s dračí tematikou v celé dodávce.

close info Credit: Jam Press/@art_of_spellbound zoom_in Interiér je jako ze sna, propracovaný v řezbách do každého detailu

Hobití příbytek je netradiční mobilní bydlení

Herbertova okouzlující dodávka, připomínající hobití příbytek, je poctou trvalé přitažlivosti Tolkienova literárního univerza. Herbertův výtvor je zážitek, který oživuje kouzlo Středozemě na cestách Dartmoorského národního parku.

Tato mimořádná proměna je víc než jen dodávka; je to dílo lásky a svědectví o síle představivosti. Pro fanoušky Pána prstenů se nasednutí do Radagasta podobá výpravě do skutečného světa, kde každý kout vypráví příběh a každá rytina našeptává dobrodružství. Glen Michael Herbert proměnil v srdci Dartmooru obyčejnou dodávku v kouzelné útočiště a pozval ostatní nadšence, aby sdíleli jeho vášeň a vydali se na vlastní fantastickou cestu.

