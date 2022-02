Vědci našli v USA hrob obrů: Přou se o původ gigantické zaniklé rasy

Co je pravdy na nálezech koster obrů?

Četli jste o nálezech obřích koster? Víte, jak jsou staré první moderní zmínky o obrech a kde je ve Spojených státech najít? Doddridge County proslavily nálezy hrobů i kosterních pozůstatků obrů, ale vědci se dodnes přou o jejich pravost. Co víme o nálezech v Doddridge County?

Byli či nebyli obři v hrobech v Doddridge County

Jen těžko dnes dokážeme rozpoznat jaké fotografie jsou původní a které jsou vydařenou koláží šikovného grafika. Nedokážeme z hlavy vymazat obrázky, které představují takovou senzaci, jako jsou nálezy obrů, UFO nebo prostě objektů, kterým nerozumíme. Zprávy o nálezech kosterních pozůstatků gigantů ve Spojených státech rozhodně nejsou žádnou novinkou. I po téměř sto letech nám stále vrtá hlavou, jestli na tom skutečně něco nebylo. I tvrzení o nálezech obrů mají své zapřisáhlé odpůrce, ale také zastánce.

Doddredge County: mohyly, hroby, obři a chybějící informace

Faktem je, že o nálezech z Doddridge County, konkrétně farmy Benjamina Zahna v Morgansville, se ví už od roku 1930. Pro nás Čechy speciálně je i velmi zajímavé to, že v příběhu figuruje český rodák Aleš Hrdlička. Původem byl Hrdlička sice z Humpolce, ale kariéru udělal právě ve Státech, kde pracoval na své teorii původu amerických Indiánů. Hrdlička byl světově uznávaným antropologem, i když jeho zacházení s některými nálezy bylo kritizováno. Účastnil mnohých vykopávek na mohylách a jejich okolí, které náležely místním domorodým národům. Hrdlička pracoval ve Smithisoniankém institutu a v příběhu nálezu obrů hraje roli záškodníka.

Tyto mohly skutečně existují a jsou v Doddrige County v Západní Virginii. O nálezech se dozvídáme prvně z novinových článků Clarksburg Daily Exponent ze dne 15.června roku 1930. Profesor Ernest Sutton z nedaleké univerzity v Salemu se zde účastnil vykopávek. Mohly podle něj obsahovaly hroby čtyř osob. V menší mohyle Sutton nalezl kostru jednoho, patrně významného muže v sedě. Ve větší byly tři kosterní pozůstatky. Tyto nálezy byly poměrně zvláštní. Sutton se domníval, že šlo o významné osoby tehdejší společnosti. Navíc jej na první pohled ohromila jejich velikost. Sutton uvádí, že ve větší mohyle nalezl kostru muže měřící 228.6 cm. Společně s asistentem Page Lockardem vše o nálezech zaznamenali a sám Lockard si je pak odnesl. Později Sutton přichází s tvrzením, že Ameriku obývala rasa obrů, kteří měřili na výšku běžně mezi 210 a 270 centimetry a na tomto území pohybovali zhruba před jedním tisícem let.

Co zjistila v Doddrige Coutny bádání z roku 2015?

Ohledání místa i uschovaných předmětů v institutu vzbudilo jen vlhu dalších pochybností. Rozměry mohyl odpovídaly Suttnovým zjištěním, také hroby byly v podobě, jakou Sutton s asistentem popsali. Další zkoumání bylo věnováno nálezům, které byly uloženy ve Smithsonianském institu. Skutečně byly označeny a Suttonem popsány, navíc také uloženy a evidovány v muzeu i s datem, které odpovídalo vykopávkám.

Jediné, co chybí jsou kosti. Právě skeletony nalezené v Doddridge County nejsou ani změřeny Suttonem či Lockardem, ale také nebyly uloženy v muzeu.

Právě zde vstupuje na scénu Hrdlička. Zastánci teorie o obrech se domnívají, že právě Hrdlička se postaral o zmizení těchto koster, které měly logicky putovat právě institutu s ostatními nalezenými předměty.

Co si myslí antropologové o nálezech z Doddridge County?

A co na to říkají odpůrci? Některé nálezy nazývají pseudoarcheologií a uvádějí také, jak se mohlo stát, že se Sutton mýlil. Měření velikosti kosterních pozůstatků není otázkou natažení metru od pomyslných prstů k hlavě. Velmi staré nálezy jsou samozřejmě poničené, polámané a rozhodně ne v takovém uspořádání, aby byly jednoduše měřitelné.

Dnešní antropologové se také domnívají, že není důvod, proč by profesionál ve svém oboru podobné nálezy nechával zmizet. Každý takový nález je pro vědce svátkem.

