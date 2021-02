Jak vypadá dokonalá žena: Z výzkumu vyplynula ideální podoba, kterou muži chtějí

Dokonalá žena je co nejvíce přirozená

Od nepaměti se věří, že krása je v očích pozorovatele. Věda však věří, že herečka, modelka a televizní moderátorka Kelly Brook má nejdokonalejší postavu na světě. Odborníci z University of Texas totiž vypočítali, že dokonalá žena má měřit 1,68 metru a její míry by měly být 99-63-91 centimetrů.

Výzkum byl uveřejněn v roce 2016 a samozřejmě rozpoutal mnoho diskuzí. Studie totiž vyřadila krásky z přehlídkových mol i celý klan Kardashians, který si zakládá na plastických operacích a bujném pozadí. Dokonalá žena by měla být „něco mezi".

„Byly zkoumány vzájemné vztahy mezi distribucí tělesného tuku u žen, měřené poměrem pasu k bokům (WHR), celkovou velikostí těla, vnímanou přitažlivostí, mladistvostí, zdravím a potřebou zhubnout neboli vnímáním svého vlastního těla. Obrázky různých postav hodnotily ženy a muži vysokoškolského vzdělání. Navrhujeme, aby ženská atraktivita a ideální ženský tvar mohl být ovlivněn WHR než celkovou velikostí těla," píše kolektiv autorů ve svém abstraktu v roce 1994 (Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) Studie pokračovala v roce 2016 a minulý rok dokonce své výsledky přepočítali. Kelly Brook opět vyhrála. (Zdroj: www.psychside.com)

Nejdokonalejší ženou světa se opakovaně stala moderátorka Kelly BrookZdroj: profimedia.cz

V roce 2017 vědci odhalili čísla, která dělají dokonalou ženu od nosu až po palce u nohou, a nazvali je „aritmetikou krásy". Stačí si otevřít Instragram nebo YouTube a ihned dostáváte návody, jak si vytvarovat obličej pomocí tmavé a světlé tvářenky do dokonalého tvaru. Důležité je totiž namalovat na obličej nový, symetrický, kterému budou velet dlouhé lícní kosti.

Prezident Britské asociace plastických chirurgů Ravij Groven říká, že ideální úhel mezi středem brady a začátkem lícních kostí je 81 stupňů - proporce, které má Kate Moss nebo Michelle Pfeiffer.

Studie také ukázaly, že nejatraktivnější ženy jsou hodnoceny tak, že mají tvar obličeje, který není více než 1,5krát delší než jeho šířka. Profesor psychologie David Perrett tento výpočet vysvětluje: „Ženské rysy jsou atraktivní, protože ukazují, že má daný subjekt vysoké hladiny ženských hormonů, které udrží ženu zdravou, s mladistvým vzhledem a plodnou.“

Vzdálenost mezi očima je také důležitá, má-li být žena považována za dokonale krásnou. Ve studii pro časopis Vision Research vědci požádali respondenty, aby vyhodnotili vzhled stejné ženy, ale s různými variantami posazení a velikosti očí. Za nejatraktivnější byl požadován obličej srdcovitého tvaru s velkýma očima a dloouhými řasami.

Dnes a denně se na sociálních sítích setkáváme s plastickými operacemi mladých i starších žen, které přestaly být tabu. I nová Česká miss Karolína Kopíncová se se svou plastikou nosu netají. Nos totiž v celkové symetrii obličeje hraje důležitou roli. Za perfektní se považuje ten, který je o 10 % menší než mužský, je zvednutý o 106 stupňů směrem od rtu ke špičce nosu a má kolem 5,1 cm. Dokonalý nos má tak například Catherine, vévodkyně z Cambridge. (Zdroj: www.dailymail.co.uk)

Catherine, vévodkyně z Cambridge, je považována za ženu s dokonalým nosemZdroj: profimedia.cz

Sexexpertka Tracey Cox minulý rok provedla výzkum, v němž se ptala přímo mužů, jak by měla dokonalá žena vypadat. Muži se vyjádřili jasně. „Nemám opravdu ideální typ, za atraktivní ženy považuji ty sebevědomé, inteligentní a vtipné, které přicházejí ve všech tvarech, velikostech a barvách."

Podle časopisu National geographic se definice ideálních proporcí ženského těla v průběhu let neustále mění a nejnovější výzkum v 15 zemích ukázal, že „co kraj, to názor". (Zdroj: www.national-geographic.cz)

Vědecky dokonalé tělo by mělo být také „zcela přirozené“ bez jakýchkoli operací nebo úprav. Vědci totiž zjistili, že muži dávají přednost průměrně vyhlížejícím ženám před supermodelkami. Pěkná tvář je pro ně důležitější než sexy tělo. „Osobnost, charakter a kreativní mysl jsou to, co dělá skvělou partnerku a skvělou sexuální partnerku,“ napsal Tracey jeden muž na Twitteru. "Křivky, velká prsa a pěkné nohy jsou bonus."

Proč se tedy ženy stále cítí pod tlakem a postupují plastické operace, výplně botoxem a denně dřou v tělocvičnách a drží diety? Tracex Cox dává vinu především Instagramu a celebritám, které operace podstupují navzdory všem pozitivně laděným kampaním s podtitulem „Be Real“. Být reálná, s celulitidou a mezerou mezi zuby prestiž nezaručuje, Cox však věří, že „Svět nyní trvá na tom, že jsme všichni krásní svým vlastním, jedinečným způsobem a komerční svět to bude donucen reflektovat." (Zdroj: www.dailymail.co.uk)