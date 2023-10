Říká se, že je důležité, co má drahá polovička v hlavě, ne na hlavě. Ale buďme upřímní. Otočíme se spíše za vysportovaným jedincem než za hubeňourem či tlouštíkem. Naši představu o ideálním mužském těle potvrdila i umělá inteligence. Jak vypadá?

Hashtag #fitness dnes na sociálních sítích Instagram a TikTok sleduje více než 510 milionů lidí. Hledají inspiraci, motivaci nebo únik od šedé reality. Toto obrovské číslo podnítilo odborníky k otázce, jak sociální sítě ovlivňují vnímání obrazu mužů a do jaké míry se „ideální“ typy těla liší od reality.

Nejdřív vědci ukázali tisícovce žen různého věku obrázky čtyř tělesných konstrukcí od hubené až po urostlou a svalnatou. Ukázalo se, že 44,3 % dotazovaných preferuje atletické postavy s vyrýsovanými svaly. 35,1 % uvedla, že se jim líbí štíhlí muži. 16,4 % dívek dalo přednost kulturistickému zevnějšku a 4,2 % byla přitahovány velmi hubenou postavou.

Dokonalý muž

Zajímavostí ale je, že míru svalstva ovlivnilo stáří dotázaných. Ženy od 18 do 34 let byly nadšené z obrázků vyrýsovaných sportovců. Zástupkyně něžného pohlaví od 35 do 55 let již preferovaly menší míru muskulatury. „Dámy v produktivním věku si více všímají mužů, kteří vypadají impozantněji. Je to dáno evolucí,” říká Patrick K. Durkee z katedry psychologie na California State University. „Souvisí to s bojem o přežití.”

close info Profimedia.cz zoom_in Bradley Cooper

Výzkum společnosti Treadmill Reviews zároveň odhalil, že „dokonalý muž“ má podle opačného pohlaví kolem 180 centimetrů, váží 84 kilogramů, přes hrudník má kolem 104 centimetrů a v pase 83 centimetrů. Nejžádanější byla hnědá barva vlasů, modré oči a světlý tón pleti. To jsou přibližně proporce herce Bradleyho Coopera nebo Gerarda Butlera.

Ideální muž podle AI

Svou představu o ideálním mužském vzhledu má také umělá inteligence, konkrétně programy Dall-E 2, Stable Diffusion a Midjourney, které na základě údajů ze sociálních sítí vytvořily vlastní obrázky. Ty jsou podle odborníků z The Bulimia Project značně nerealistické.

„Všechny mužské postavy vypadaly jako photoshopované verze kulturistů s dokonale tvarovanými břišními svaly,” uvedl datový expert James Campigotto. „Navíc, šedesát sedm procent všech snímků s dokonalým typem postavy zahrnovalo muže s hnědými vlasy. 63 % mělo olivovou pleť a 47 % vousy na obličeji.”

close info https://bulimia.com/examine/scrolling-into-bias/ zoom_in Dokonalý muž podle AI

Odborníci upozorňují, že výsledky experimentu jsou znepokojující a dokazují, jak sociální sítě zkreslují představu o světě kolem nás. „Vzhledem k tomu, že aplikace používají algoritmy založené na tom, který obsah přitahuje nejvíce pozornosti, propagují nerealistické typy těla,” říká Campigotto. „Nikdo těchto standardů nemůže rozumně dosáhnout.”

