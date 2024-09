Jsou herečtí velikáni, děti, které zazáří jako herecké hvězdy, jsou tzv. neherci, kteří si zahrají jednou, dvakrát, ale i herci menších, přesto zapamatovatelných rolí, jako doktor Víťa v Kameňácích. Vzpomenete si, ze kterých filmů ještě jeho představitele znáte, víte, kde ho můžete vidět?

Trochu se styděl

Jeho cesta k herectví nebyla přímá, vzal to trošku oklikou. Petr Pěknic (*14. března 1976) se narodil v Benešově u Prahy, ale vyrůstal jako pravý vesnický kluk ve vesničce Horní Borek. Na dětství má krásné vzpomínky. Dětská dobrodružství s partou dětí a jízdy na kole střídala pomoc babičce v malém hospodářství. Pomáhal kydat hnůj, pásl ovce (a prý je skutečně počítal, když přecházely lávku), sušil seno – postaru, jen s hráběmi. Neměl touhu předvádět se, jako mnoho herců už v dětství, on „hraní“ bral jako svého koníčka.

Na základní škole v Miličíně začal chodit do dramatického kroužku a hraní ho začalo bavit, i když se v pubertě docela styděl, a nepřestalo ho však ani na Obchodní akademii, kterou vystudoval v Pelhřimově. Tam chodil do divadelního spolku a divadelní prostředí ho nadchlo. Jelikož účetnictví nebylo jeho parketou, následně se přihlásil na Vyšší odbornou školu hereckou v Praze Michli.

Jeviště místo těsnopisu

Po ukončení školy (1998) měl postupně stálá angažmá v divadle v Chebu, Liberci a poté Kladně. Svou první zkušenost před kamerou získal rok na to v dramatu Sjezd abiturientů. V menších rolích jsme ho mohli vidět ve známých seriálech od Nemocnice na kraji města, přes Horákovi, Krejzovi, Vyprávěj, po Modrý kód, Ulici, až po kriminálky Cirkus Bukowski, Kriminálka Anděl, Specialisté, Polda a řadě dalších.

Do větší role byl obsazen ve třech Kameňácích coby doktor Víťa, a pak Kerekeše ve sportovní komedii Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka.

A známý „Víťa“ dnes?

Od roku 2010 je Petr Pěknic na volné noze, vidět ho můžou diváci především ve Studiu Bouře, či Studio DVA divadle, kde kromě hraní uvádí s Lucii Pernetovou oblíbený audio-pořad Peter a Lucie: Přestávka, kde si povídají s hereckými osobnostmi, a o představeních divadla. Hostuje ale na dalších známých scénách.

Od roku 2018 je spolu s Terezou Hátleovou moderátorem lifestylového pořadu České televize Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli, který mu je blízký. Zavzpomínal tak na dětství, své babičky, které si na život nikdy nestěžovaly. A jelikož oba rodiče jsou ze čtyř sourozenců, bylo u nich spousta bratranců a sestřenic a zvládly to a řešily v klidu, což obdivuje.

close info Facebook / Facebook zoom_in Petr Pěknic dnes v jednom z dílů Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli

Petr žije v Praze Lhotce, je ženatý, má dvě děti, svůj volný čas nejraději tráví s rodinou. Rád jezdí na kole, motorce, v zimě lyžuje. Dnes už si jen „občas“ si zaběhá, protože před čtyřmi lety prodělal mozkovou encefalitidu, není prý už v kondici, ale i tak zvládne i pět kilometrů. Má rád zahraničí seriály, ale hlavně hraje…

Na závěr se na následujícím videu můžete podívat na krátký úryvek jednoho z dílů Co babičky uměly…, který moderuje. Potěší zvláště příznivce trampingu:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.idnes.cz, www.studiodva.cz, www.denik.cz