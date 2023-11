Dolly Buster, ikona průmyslu pro dospělé zazářila v pulzujícím světě zábavy v 90. letech minulého století. Dolly Buster je prostě senzace českého původu. Vzpomínáte si na tuto vnadnou ženu? Dnes jí je 54 let. Zajímá vás, jak vypadá?

Busterová se narodila 23. října 1969 v Praze jako Nora Dvořáková a svou nepopiratelnou přitažlivostí a výrazným hrudníkem si vydobyla cestu ve filmovém průmyslu pro dospělé. Její kariéra odstartovala, když na počátku 80. let emigrovala s rodiči do západního Německa, kde krátce pracovala jako překladatelka pro Spolkovou pohraniční stráž, než vstoupila do světa zábavy pro dospělé.

close info Profimedia zoom_in Dolly Buster v roce 2008

Pseudonym, který dobyl svět

Pod pseudonymem Dolly Buster se stala ikonickou postavou tohoto odvětví. Její provokativní fotografie a odvážné filmy upoutaly pozornost diváků po celém světě. Navzdory proměně, kterou během let prodělala, Busterová vehementně popírá, že by podstoupila jakoukoli plastickou operaci, a tvrdí, že její vzhled je výhradně výsledkem práce přírody.

Přestože se v roce 1997 po svatbě se svým producentem Josefem Baumbergerem od explicitních filmů vzdálila, nadále ovlivňovala filmový průmysl režírováním a produkcí.

Ze světa kumštu pronikla i do politiky

Kromě kariéry ve filmech pro dospělé se Buster věnovala různým uměleckým oblastem, zkoušela zpívat, psát, hrát, a dokonce se věnovala i politice. V roce 2004 se dostala na titulní stránky novin, když kandidovala do Evropského parlamentu na kandidátce Nezávislé erotické iniciativy. Ačkoli se její politické ambice nenaplnily, její nebojácný duch byl zřejmý.

close info Profimedia zoom_in Dolly Buster v roce 2023.

Zdravotní problémy posledních let

V posledních letech se Buster potýkala se zdravotními problémy, včetně depresí a hučení v uších. Tyto potíže vedly k omezení vystupování na veřejnosti a společenských aktivit.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Každodenní činnosti se staly skličujícími, záchvaty paniky jí bránily i v tak jednoduchých úkonech, jako je nakupování. Navzdory zdravotním potížím se občas objevuje na různých akcích, kde prokazuje odhodlání přijímat všechny životní výzvy.

Buster se sice stáhla ze světel reflektorů, ale její odkaz jako odvážné a ikonické postavy zábavního průmyslu pro dospělé přetrvává. Její příběh je svědectvím o její síle a odolnosti tváří v tvář nepřízni osudu.

Krska českého původu sice prožívá klidnější životní období, ale její vliv na svět zábavy zůstává nezapomenutelný.

