Kdo by neznal tohohle svalovce. Přestože mu lékaři před lety nedávali velkou šanci na přežití, Dolph Lundgren (66) se nevzdává. S rakovinou bojuje už osm let a nyní našel oporu v mladé manželce Emmy (28). Jejich vztah však není spoustě lidí po chuti.

Hollywoodská hvězda akčních filmů 80. a 90. let Dolph Lundgren prochází nejtěžším obdobím svého života. Zatímco se potýká s vážnou diagnózou rakoviny, čelí zároveň kritice veřejnosti kvůli sňatku s o 38 let mladší ženou. Navzdory všem překážkám si však švédský herec zachovává optimismus a bojovného ducha.

Nečekaná diagnóza

Když mu v roce 2015 lékaři sdělili, že má zhoubný nádor na ledvině, byl v šoku. „Myslel jsem si, že jsem docela fit. Cvičil jsem pětkrát týdně a jedl zdravě,“ vzpomíná herec na osudový moment. Nádor byl bohužel už v pokročilém stadiu a metastázoval do plic, páteře a jater.

„Doktoři mi řekli, že mám pravděpodobně dva až tři roky života,“ svěřil se Lundgren v rozhovoru pro magazín In Touch. „Snažil jsem se to brát statečně, ale bylo to těžké. Najednou jsem si uvědomil, že možná neuvidím, jak moje děti dospějí.“

Lundgren se však nevzdal a podstoupil sérii náročných léčebných procedur. Chirurgické zákroky, chemoterapie i ozařování se staly součástí jeho každodenního života. „Bylo to, jako bych hrál v nějakém drsném akčním filmu. Jen tentokrát šlo doopravdy o život,“ popisuje s hořkým úsměvem.

Boj s nemocí i láskou

Herec nyní podstupuje pravidelné kontroly a užívá léky, které drží nemoc pod kontrolou. „Samozřejmě, že mám občas strach, že se rakovina vrátí. Ale snažím se žít přítomným okamžikem a užívat si každý den,“ říká odhodlaně. A právě uprostřed boje s rakovinou našel oporu v mladé norské fitness trenérce Emmě Krokdal. Přestože je mezi nimi téměř čtyřicetiletý věkový rozdíl, jejich vztah rychle přerostl v hlubokou lásku. „Když jsem byl na dně, byla to ona, kdo mě postavil zpět na nohy. Dává mi sílu bojovat dál.“

Pár oznámil své zasnoubení v červnu 2020 a o tři roky později, v červenci 2023, si řekli své „ano“ na romantickém obřadu na jejich vile na řeckém ostrově Mykonos.

Kritika novomanželů

Vztah Lundgrena a Emmy však vyvolává i negativní reakce. Na sociálních sítích se objevují posměšné komentáře a kritika jejich věkového rozdílu. Někteří Lundgrena označují za „starého chlípníka“ a Emmu obviňují z honby za penězi a slávou. Ta se k negativním komentářům vyjádřila v rozhovoru pro norský deník Dagbladet: „Je smutné, že lidé soudí náš vztah, aniž by nás znali. Dolph je můj nejlepší přítel a životní partner. Jeho věk pro mě nehraje roli.“

Ani herec, známý třeba jako Ivan Drago z filmu Rocky IV, nedá na pomluvy a soustředí na svou rodinu a zdravý životní styl. Pravidelně cvičí, medituje a věnuje se zdravému stravování. „Snažím se žít v rovnováze. Dřív jsem byl workoholik, teď si více užívám klidných chvil s blízkými,“ vysvětluje. Přes léto si tak užíval dovolenou na Sardinii – nejen s manželkou, ale také dcerou Gretou, která je jen o pět let mladší než jeho polovička.

I přes zdravotní komplikace se nevzdává své herecké kariéry. Nedávno se objevil ve čtyřce populární série Expendables, v pokračování Aquamana a chystá se i na další filmové projekty. „Herectví je moje vášeň. Dokud budu mít sílu stát před kamerou, budu natáčet,“ vzkazuje fanouškům i závistivcům.

