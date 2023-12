Externí autor 10. 12. 2023 13:22 clock 3 minuty video

Kašel patří mezi nejčastější podzimní a zimní onemocnění. Leckdy bývá poměrně těžké se ho zbavit a léčba trvá klidně i více jak jeden týden. Až se vás kašel zase zmocní, zkuste tentokrát vynechat sirupy z lékárny a vyrobte si domácí lék podle receptu našich babiček. Svými účinky vás překvapí.

Respirační onemocnění chtě nechtě ke chladným dnům zkrátka patří a každoročně si jej protrpí celá řada lidí. Zatímco ale bolest hlavy a rýma se dají ještě poměrně dobře zvládnout, kašel umí pořádně potrápit. Zvláště když je bolestivý a nechce jen tak ustoupit. Mnozí pak sahají po nejrůznějších lécích na kašel z lékárny, věděli jste ale, že přírodní pomocníky máte už doma? Naše babičky kašel léčily s pomocí jednoduchého sirupu.

Jak vyrobit přírodní sirup proti kašli, který pročistí plíce, zjistíte ve videu kanálu Dijeta meseceve mene na YouTube:

Zdroj: Youtube

Sirup proti kašli

Do rendlíku nalijte 500 mililitrů studené vody a rozmíchejte v ní 2 polévkové lžíce krystalového cukru. Následně si oloupejte 200 gramů česneku. Česnek nasekejte a přidejte ho do rendlíku. Do vody přidejte ještě 50 gramů oloupaného a nakrájeného zázvoru a také 1 lžíci kurkumy. Nakonec obsah rendlíku přiveďte k varu, stáhněte plamen, přiklopte pokličkou a nechte na mírném ohni asi 5 minut probublávat. Hotový sirup přes jemné sítko přeceďte a nechte vychladnout. Uchovávejte sirup v chladničce. Užívejte 2 polévkové lžíce sirupu denně.

Pomůže i cibule

Kromě sirupu z česneku byl mezi našimi babičkami oblíbený i sirup z cibule. Jeho příprava je ještě jednodušší. Stačí nakrájet nadrobno 3 středně velké cibule a smíchat je se 3 lžícemi medu. Směs nechte několik hodin odpočívat, aby mohla cibule do medu pustit šťávu. Užívejte 5 lžiček sirupu denně.

close info Profimedia zoom_in Šťáva z cibule posílí imunitu a je skvělá v boji proti nachlazení

Cibule je velmi dobře známá pro své antioxidační a přírodní antibiotické účinky. Věděli jste ale, že ji nemusíte užívat jen vnitřně? Od kašle uleví i rozkrojená cibule položená přes noc vedle postele. Ráno už ji ale nijak nepoužívejte a jednoduše ji vyhoďte.

Čaj proti kašli

Sirupy můžete doplnit ještě popíjením nejrůznějších čajů. Skvělý je například dobře známý zázvorový – připravený z čerstvého zázvoru a ochucený medem a citronem. Dobře poslouží ale také čaj z majoránky. Stačí 1 lžičku sušené majoránky zalít 250 mililitry vody a přivést k varu. Pak čaj odstavte a nechte jej 15 minut louhovat. Přeceďte, oslaďte a popíjejte po doušcích několikrát denně. Vyzkoušet můžete také čaj z tymiánu.

Čaje zpravidla slaďte medem. Ten nejenže má antiseptické, dokáže zklidnit podrážděné sliznice i mysl. Zároveňpodporuje tvorbu hlenu a usnadňuje odkašlávání. Zároveň navozuje klidný spánek, který je při léčbě nejen respiračních onemocnění velmi důležitý.

Zdroje: YouTube.com, prozeny.blesk.cz, alfafit.cz