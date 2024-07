Psala se druhá polovina minulého století, kdy lékař Roger W. Sperry zkoumal pacienty s těžkou formou epilepsie. Zjistil, že přetnutím nervových vláken, která spojují mozkové hemisféry, nastaly podivné problémy s každodenními činnostmi. Zrodila se tak teorie o asymetrii hemisfér.

Lidé se zavázanýma očima měli například ohmatat určitý předmět a pojmenovat ho. Při doteku pravou rukou neměli problém. Jakmile ale použili levačku, uváděli, že jasně věděli, co v ruce drží, ale nedokázali to vyslovit nahlas.

Sperry na základě toho usoudil, že každá z mozkových hemisfér se specializuje jen na výkon určitých kognitivních funkcí. Levá je podle jeho hypotézy zaměřena více na abstraktní a analytické myšlení, výpočty a jazykové schopnosti, zatímco pravá hraje klíčovou roli při vnímání trojrozměrného prostoru a komplexních zvuků.

Tato interpretace fungování centra lidské nervové soustavy se stala velmi rychle oblíbenou jak v odborných, tak laických kruzích.

Populární psychologická literatura uváděla, že jedinci s převládajícím vlivem levé hemisféry mají analytické myšlení a lépe dokáží pracovat s daty. Ti, u nichž dominuje pravá strana mozku, byli označeni za tvořivé a empatické. Lidé se tak začali rozdělovat na „matematiky” a „umělce”.

Jak to ale ve vědě bývá, zatímco jedna skupina odborníků s teorií lateralizace, neboli rozdělení na dvě funkčně oddělené strany mozku, souhlasila, druhá upozorňovala na to, že škatulkování bychom se měli vyhnout.

Pravá a levá hemisféra

„Mozek nemá místečka. Nenajdeme v něm kotce pro jednotlivé dovednosti. Má funkční systémy, které jsou vzájemně propojené s překrývajícími se neuronovými strukturami,” upozorňuje český neuropatolog MUDr. František Koukolík.

Je tedy dominance hemisfér mýtem? Ani na to neexistuje jednoznačná odpověď. Je totiž dokázáno, že každá z polovin mozku obstarává určité funkce.

Například jazyk, jako je gramatika, slovní zásoba a doslovný význam, jsou typicky lateralizovány na levou hemisféru. Sociální interakce a projevování prudkých emocí – to vše poskytuje pravá hemisféra.

close info By ElisaRiva - https://pixabay.com/en/brain-mind-psychology-idea-drawing-2062057/ archive copy at the Wayback Machine, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75737264 zoom_in Levá a pravá hemisféra

„Na umístění tedy záleží, ale pro charakterizaci individuálních rysů osobnosti, jako je kreativita nebo sklon k racionálnímu spíše než k intuitivnímu myšlení, existuje jen málo nebo žádné důkazy,” říká bývalý klinický vedoucí oddělení revmatologie v Beth Israel Deaconess Medical Center Dr. Robert H. Shmerling.

„Pokud byste udělali CT sken, MRI sken nebo pitvu mozku matematika a umělce, nenašli byste rozdíl,” dodává.

Důkazem je studie z University of Utah z roku 2013, během níž se odborníci podívali na skeny více než 1000 lidí ve věku od 7 do 29 let a rozdělili různé oblasti mozku do 7000 oblastí. Chtěli tím zjistit, zda je jedna hemisféra aktivnější než druhá. Tzv. strannost ale nalezena nebyla.

Autoři tak dospěli k závěru, že představa, že u některých lidí dominuje levý nebo pravý mozek je spíše řečnickým obratem než anatomicky přesným popisem.

Dominantní strana

Pro motorické aktivity ale existuje účinný test, během něhož zjistíte, jaká strana je u vás dominantnější. Pokud jste například praváci, je pravděpodobné, že vše děláte pravou rukou. Píšete jí, čistíte si zuby a držíte v ní lžičku. Je také pravděpodobné, že pokud chcete něco slyšet, natočíte k objektu pravé ucho a při kopnutí do míče použijete pravou nohu.

To je ve skutečnosti známkou dobře vyvinutého a dobře vyváženého mozku. V opačném případě, když jedinci používají obě dvě strany, bylo ve studii z roku 2017 prokázáno, že je „pravděpodobnější, že budou trpět problémy s jazykem a učením, jako je porucha pozornosti či hyperaktivita.”

Jaká je vaše dominantní strana? Zkuste pár aktivit a sledujte, kterou ruku použijete nebo, která je nahoře:

Zatleskejte.

Poškrábejte se na zádech.

Složte ruce křížem přes prsa.

Jedním ukazováčkem spočítejte tři prsty na druhé ruce.

Otestovat můžete také propojení se zrakem a sluchem:

Předstírejte, že mrknete na svého přítele. Které oko použijete?

Nakloňte hlavu k rameni. Ke kterému rameni se posunula?

Představte si, že se snažíte slyšet slabý zvuk, které ucho nastavíte?

