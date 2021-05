Kauza Dominik Feri: Proč dívky mlčely? Podle odborníka je to zcela běžné chování

Dominik Feri

Foto: Profimedia

Dominik Feri byl dvěma dívkami obviněn ze znásilnění, proto se rozhodl složit poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat ani v říjnových volbách. Mnoho lidí se ale mladého politika zastává s tím, že je to kampaň a dívky měly promluvit mnohem dříve. Podle kriminologa a instruktora obrany Pavla Houdka je ale takové chování u obětí sexuálního násilí zcela běžné.

Rozhodnutí o svém odstoupení oznámil Dominik Feri na svém Instagramu krátce poté, co DeníkN.cz přinesl šokující svědectví o jeho nevhodném chování k ženám.

Několik žen popsalo sexuální útoky a násilí, kterých se měl poslanec dopouštět v letech 2015–2020. Některé z poškozených dokonce tvrdí, že s nimi Feri měl sex i přes jejich výslovný nesouhlas. Další se svěřily, že se z nich poslanec snažil vylákat nahé fotografie nebo je veřejně dehonestoval.

Jelikož se Dominik Feri v minulosti aktivně zapojil do kampaně proti násilí na ženách Me Too, nová obvinění jsou pro veřejnost i kamarády údajného chlípníka velikým překvapením. „Pozvala jsem ho k nám do bytu, protože jsem ho chtěla osobně poznat. V jednu chvíli začal mojí kamarádce nadávat, že je blbá kráva a nikoho nezajímá, pak se tomu ale smál, tak jsem to přešla,“ popisuje podle uvedeného zdroje jedna z poškozených dívek.

Když párty skončila, Petra se s Dominikem Ferim ocitla sama na pokoji, kde se prý začal tehdejší teplický zastupitel dožadovat pohlavního styku, což několikrát odmítla. To prý ale politika nezajímalo. „Vzal noční stolek a zatarasil jím dveře, abych nemohla z pokoje odejít. Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhnul a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu. Zůstala jsem jako opařená a nedokázala se ani pohnout, byla jsem paralyzovaná,“ odhalila hrůzné praktiky, které na ni měl Feri aplikovat. Svědectví poškozených dívek se navíc nápadně podobají.

„Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatarasil cestu… Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal. Nepřála jsem si s ním mít sex, a on to udělal,“ řekla v další výpovědi slečna jménem Markéta.

Lidé brání Dominika Feriho, proč dívky případ nenahlásily hned?

Dominik Feri ve svém prohlášení na Instagramu přiznal, že se v minulosti nechoval k ženám zrovna jako gentleman. „Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ sypal si popel na hlavu. Jeho výpověď rozdělila národ na dva tábory, někteří mu věří, jiní zase naopak volají po spravedlnosti pro údajně znásilněné dívky.

V diskuzích kolem kauzy nejmladšího zvoleného poslance se často objevují otázky, proč dívky znásilnění ihned neoznámily na policii nebo se nesvěřily někomu dříve. To je ale podle odborníka na tuto tematiku naprosto běžné.

„Sexuální predátor se snaží, aby si oběť myslela, že chyba je v ní. A ta si říká ‚možná jsem neměla pít, neměla jsem tam chodit apod‘. Vsadím se, že ty ženy se zkusily ozvat, a narazily na reakci typu: ‚Vždyť je to Feri, jsi si jistá, a kdo ví, jak to bylo.‘ Tak to ventilovat nebudete, ale když se ukáže, že nejste sama, a chyba je v násilníkovi, tak je to motivace to říct. Vystoupení vyžaduje odvahu a sebezapření. Oběť čeká propírání zážitku i celého života, diskuzní a mediální lynč, pokud se jedná o takovou známou osobu. A výsledek? Nejistý, bohužel,“ vysvětlil Blesku instruktor sebeobrany Pavel Houdek.

Více než polovina sexuálních obětí svůj zážitek nikde nenahlašuje

Na traumatický zážitek v podobě nechtěného sexu, respektive vynuceného pohlavního styku reaguje každá žena úplně jinak. Pouze menšinové procento obětí ale nevhodné mužské chování skutečně nahlásí na policii.

„Pokud se vám něco takového stane, tak řadě lidí se zhroutí svět, přestanou okolí důvěřovat. Tady měli svůj idol, a ten jejich důvěru zneužil, a v takové situaci se sebrat a jít a neznámému člověku toto říct je těžké. Navíc oběť skutečně nemá zákonnou ani morální povinnost toto hlásit. Je to pouze na nich a nutit někoho projít velmi těžkým kolečkem vyšetřování je nepřijatelné,“ říká Pavel Houdek.

Instruktor sebeobrany také vysvětluje, proč se ženy v takové situaci nejsou schopné ubránit. „Tuto otázku obvykle pokládají lidé, kteří v této situaci nikdy nebyli. Řada výzkumů ukazuje, že 70 % obětí trpí něčím, co můžete popsat jako zamrznutí nebo paralýzu, 50 % zažije extrémní paralýzu, kdy se nemohou pohnout. S tím souvisí i to, že když žena řekne ne, tak to znamená ne. Jenže my muži jsme bohužel vychováváni k tomu, že ne není tak úplně ne. A to je špatně. Měli bychom vychovávat společnost a své děti tak, že skutečně ne je ne a tečka. Ve viktimologii je pro to termín – mýtus ideální oběti. Člověk, který nikdy nezažil něco podobného, tak má nějakou představu na základě filmů, jak se ta oběť bude chovat – bude brečet, bude zničená, poběží na policii, bude spolupracovat, ale oběť se takto nechová – reakce jsou různé. Někdo se lidově řečeno ‚utrhne ze řetězu‘, je veselý, někdo truchlí, někdo se snaží zapomenout, vytěsnit to. Skutečně nelze říkat, jak by se oběť měla chovat, ty reakce jsou různé,“ uzavřel odborník.

Dominik Feri se hodlá údajně falešným nařčením bránit u soudu, až čas tedy ukáže, zda je celá kauza smyšlená, nebo je na každém šprochu pravdy trochu…