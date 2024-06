Externí autor 24. 6. 2024 clock 4 minuty gallery video

Dominika Hašková je dcerou slavného hokejového brankáře Dominika Haška, to ví asi každý. Asi každý také ví, že se svou kapelou We Are Domi reprezentovala Českou republiku na Eurovizi. Ale kdo ví, co dělá tahle úspěšná a krásná česká zpěvačka dnes? A co plánuje?

Čerstvě devětadvacetiletá Dominika Hašková neměla úplně běžné dětství, a to nejen kvůli faktu, že její otec patří mezi nejslavnější hokejisty na světě. Ačkoliv má rodiče Čechy, narodila se v Americe, přesněji v Buffalu. Dominik Hašek později ovšem změnil klubové působení, a tak se celá rodina stěhovala do Detroitu.

Z Buffala si pamatuje věci jen díky fotografiím, více vzpomínek má v hlavě na Detroit. Když jí bylo třináct let, přestěhovali se zpět do Prahy, což byl pro ni vcelku šok. „Bydleli jsme najednou docela blízko nádraží a já na to vůbec nebyla zvyklá. V Americe jsme měli vždy doma ticho. Nebyl to venkov, ale byl to suburb. Nevím, jak se to řekne česky,“ snažila se vzpomenout si na slovo „předměstí“ dcera hokejové legendy.

Ačkoliv má kamarádky stále za „velkou louží“, doma se cítí být v Praze. Ostatně tu vyrůstala asi v tom nejdůležitějším období, které nastává právě od třinácti do devatenácti let. „Zkrátka tohle období pro mě bylo hodně důležité a strávila jsem ho v Praze. Je to takové půl napůl. Líbilo se mi hodně v Americe a Kanadě, ale taky se mi strašně líbí v Praze. To je taky důvod, proč jsem teď tady,” pěje ódy na hlavní město v rozhovoru pro deník Blesk.

Studium v Anglii jí pomohlo se odpoutat od rodičů

V devatenácti si ovšem „střihla“ ještě studium v zahraničí, které ji ale pomohlo si uvědomit spoustu věcí. „Celkově si myslím, že je fajn se s dospělostí odpoutat od rodičů a pokusit se žít sama a za mě ještě lépe v místě, kde o tobě nikdo nic neví, prostě žít svůj vlastní nový život. V Anglii jsem rozhodně měla víc prostoru najít svoji identitu a naučila jsem se spoléhat sama na sebe,” svěřila se v rozhovoru Dominika.

Ačkoliv na to nevypadá, její nejoblíbenější jídlo je knedlo, vepřo, zelo. Slovanskou kulturu v ní už odmala udržovala právě její rodina, vychovávali ji zkrátka česky. Nicméně její kapela We Are Domi je mezinárodní, tudíž tam musí jít češství stranou a Dominika přepíná automaticky do angličtiny.

Se svou kapelou, která je česko-norská se jim dokonce podařilo se před lety dostat až do finále mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize, která pomohla rozjet kariéry i takovým hvězdám jako jsou dnes Céline Dion, Ruslana, kapela Måneskin, Lordi nebo i slavná ABBA.

Bez přítele, ale s kapelou

Dominika je nejen talentovaná na zpěv, je i krásná, a to samozřejmě neuniklo mnohým v jejím okolí. Ještě donedávna byla zadaná, její přítel Matouš je výtvarník a vidět jste ho mohli taky v četných reklamách, živí se i jako model a sem tam si zahrál „křoví“ v různých českých filmech. Nicméně podle slov jí samotné je tento vztah už minulostí.

V rozhovoru pro web Prima Ženy mimo jiné ale prozradila, že co se týká rodiny a dětí, v budoucnu by je určitě ráda měla. Teď se ovšem její pozornost ubírá spíše směrem profesním.

„Aktuálně se chystáme na festivalovou sezónu, hrajeme například na Metronome festivalu. A samozřejmě ve studiu nahráváme novou hudební tvorbu, občas i společný songwriting s jinými umělci. Plánujeme hrát také mimo Česko, ale zatím nemohu prozrazovat. Teď mě hlavně čekají letní koncerty, na které se extrémně těším. Všechny moje aktivity se rozhodně točí kolem kapely We Are Domi,” nemůže si stěžovat na nedostatek práce sympatická mladá zpěvačka.

