Jak vypadaly středověké domy: Těsný prostor plný kouře, žít byste v něm nechtěli

Polozemnice v Polsku, Trzcinica

Foto: Profimedia

Středověk by vás asi dost překvapil. To, co si dnes představujeme pod středověkým stavením, je obydlí z vrcholného "zlatého věku" této dlouhé historické etapy. Hrázděné a roubené domy jistě se středověkem souvisí, ale vznikly až dlouholetým vývojem. Domy prostých venkovanů na začátku tohoto období byly docela jiné a primitivní.