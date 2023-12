V malebné krajině Cap-Egmontu na kanadském Ostrově prince Edwarda se nachází důkaz kreativity a ohleduplnosti k životnímu prostředí – tzv. Bottle Houses, domy z lahví. Stavby vytvořily nadané ruce Édouarda T. Arsenaulta a od roku 1981 se staly lákavou turistickou atrakcí. Chtěl by zde bydlet každý!

Inspiraci ke svému výjimečnému počinu získal Édouard v roce 1979, kdy mu jeho dcera poslala pohlednici se skleněným hradem z ostrova Vancouver. Poháněn touhou přenést stejné kouzlo do své vlastní komunity, vydal se Édouard záhy na cestu, aby nasbíral více než 25 000 recyklovaných lahví. Do jeho rostoucí sbírky přispěly místní restaurace, taneční sály, přátelé, příbuzní a sousedé.

close info Credit: Bottle Houses, https://bottlehouses.com/, CC BY-SA 2,5 zoom_in Domy z lahví jsou dnes nejen svědectvím Édouardovy tvůrčí energie, ale také odrazem jeho kořenů a celkového přínosu pro oblast Evangeline

Mravenčí práce přinesla ovoce

S příchodem zimy se tehdy 66letý Édouard uchýlil do sklepa svého domu, kde pečlivě čistil lahve, odstraňoval z nich etikety, aby pak popustil uzdu své fantazii. Zanedlouho začala stavba prvního domu z lahví. V té době se ještě jednalo jen o Édouardův koníček. Když se však stavba se šesti štíty začala pomalu, ale jistě rýsovat, začali si jí všímat návštěvníci.

Povzbuzen pozitivními reakcemi přihlížejících se Édouard rozhodl v roce 1980 otevřít domy z lahví pro veřejnost. Během následujících čtyř let, až do jara 1984, pečlivě slepoval dohromady nesčetné tvary, velikosti a barvy recyklovaných lahví a vytvořil tři fantastické stavby, které dodnes okouzlují návštěvníky. Posuďte sami, co dokázal v tomto videu anebo zde, s krásnými záběry, ale bohužel v originále:

Zdroj: Youtube

Rybář a strážce majáku

Édouard Arsenault, povoláním rybář, se narodil v roce 1914 a celý život strávil v Cap-Egmontu, s výjimkou let, kdy sloužil ve druhé světové válce. Jeho kariéra tesaře a role posledního stálého strážce majáku v Cap-Egmontu obohatily jeho mnohotvárný život o další dobrodružství. Poté, co se v roce 1948 oženil s Rosinou Leclercovou, bydleli na majáku Cap-Egmont až do jeho automatizace v roce 1957. Do jejich rodiny přibyli dva synové, Maurice a Pierre.

Domy z lahví jsou dnes nejen svědectvím Édouardovy tvůrčí energie, ale také odrazem jeho kořenů a celkového přínosu pro oblast Evangeline. I po odchodu do důchodu našly Édouardův smysl pro humor a oddanost komunitě výraz v tomto architektonickém zázraku.

close info Credit: Bottle Houses, https://bottlehouses.com/, CC BY-SA 2,5 zoom_in Édouarde býval dříve strážcem majáku

Dnes se návštěvníci Bottle Houses mohou těšit na souhru barev a světla obklopenou svěžími zahradami, stromy a jezírkem. Místo se stalo více než jen turistickou atrakcí – je to klidné útočiště, které rezonuje s odkazem Édouarda Arsenaulta. Sen, který přivedl k životu, nadále vzkvétá a každoročně přiláká tisíce návštěvníků, kteří obdivují kouzlo postavené strážcem majáku a jeho mistrovským dílem z recyklovaných lahví.

Zdroje: www.maritimesmaven.com, bottlehouses.com, en.wikipedia.org